На народність, а професія: розвінчуємо популярні міфи про вікінгів

Тема північних войовничих чоловіків популярна у світовій культурі вже важко й згадати скільки років. Саме тому кимось колись вигадані міркування про вікінгів побутують і сьогодні.

Розвінчаємо кілька стереотипів. Щоб ти не вірив усьому, що нав'язують фільми, серіали й комп'ютерні ігри.

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Усі вікінги – це руді велетні-берсерки

Звісно, це міф. Вікінги були не рудими велетнями, які тільки й займалися, що люто воювали. Це були звичайні люди того часу (Середньовіччя), які через моря й океани час від часу нападали на сусідів.

Щодо зросту – за сьогоднішніми мірками вікінги були цілком звичайними. Археологи давно визначили, що середній зріст скандинавських чоловіків становив 172 сантиметри, а жінок – 158.

Щодо кольору волосся – так, воно було світлішим. А от руді серед вікінгів траплялися не частіше, ніж серед інших європейців. Ну, хіба зовсім трішки.



Вікінги – це не етнос, а звичайнісінька професія / Фото unspkash

Вікінги – це народність

Дуже багато людей щиро переконані, що вікінги – це етнос. Ніт. Це – робота. Точнісінько така ж, як швець чи купець.

Вікінгами називали тих, хто ходив у морські походи на найближчих або не дуже сусідів.

Вікінг завжди мав при собі двосторонню сокиру

І постійно нею розмахував. Ну, ясна річ, що це міф. Хоча така сокира й дійсно була – задовго до вікінгів.

Її заведено називати давньогрецьким словом лабрис. А чомусь не менш заведено у кожному фільмі або мультику впихати до рук вікінгів.



У боях вікінги користувалися сокирою з одним лезом – "скандинавським" / Фото insplash

Ні, у вікінгів така зброя теж була. Але її в боях майже не використовували. А от у церемоніях та ритуалах, коли можна було безпечно та красиво помахати зброєю – залюбки.

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Бойову ж двосторонню сокиру з довгою ручкою (сагаріс) дуже полюбляли скіфи й перси. А бойові сокири вікінгів мали одне лезо з яскраво окресленими кутами на кінцях.