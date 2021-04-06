На народность, а профессия: развенчиваем популярные мифы о викингах
Тема северных воинственных мужчин популярна в мировой культуре уже трудно и вспомнить сколько лет. Именно поэтому кем-то когда-то вымышленные рассуждения о викингах бытуют и сегодня.
Источник:24 канал
Развенчаем несколько стереотипов. Чтобы ты не верил всему, что навязывают фильмы, сериалы и компьютерные игры.
Это интересно Александр Людвиг: что означают татуировки на теле звезды сериала "Викинги"
Все викинги – это рыжие великаны-берсерки
Конечно, это миф. Викинги были не рыжими гигантами, которые только и занимались, что яростно воевали. Это были обычные люди того времени (Средневековья), которые через моря и океаны время от времени нападали на соседей.
- По росту – по сегодняшним меркам викинги были вполне обычными. Археологи давно определили, что средний рост скандинавских мужчин составлял 172 сантиметра, а женщин – 158.
По цвету волос – да, они были светлыми. А вот рыжих среди викингов встречали не чаще, чем среди других европейцев. Ну, разве что совсем немного.
Викинги – это не этнос, а обычная профессия / Фото unspkash
Викинги – это народность
Очень много людей искренне убеждены, что викинги – это этнос. Нит. Это – работа. Точно такая же, как швец или купец.
- Викингами называли тех, кто ходил в морские походы на ближайших или не очень соседей.
Викинг всегда имел при себе двустороннюю топор
И постоянно им размахивал. Ну, понятное дело, что это миф. Хотя такой топор действительно был – задолго до викингов.
- Его принято называть древнегреческим словом лабрис. И почему-то не менее принято в каждом фильме или мультике впихивать в руки викингов.
В боях викинги пользовались топором с одним лезвием – "скандинавским" / Фото insplash
Нет, у викингов такое оружие тоже было. Но его в боях почти не использовали. А вот в церемониях и ритуалах, когда можно было безопасно и красиво помахать оружием – с удовольствием.
Советуем прочитать 7 мифов, в которые мы упорно верим, хотя и не имеем каких-либо оснований
Боевую же двустороннюю секиру с длинной ручкой (сагарис) очень любили скифы и персы. А боевые топоры викингов имели одно лезвие с ярко очерченными углами на концах.
Поделиться новостью