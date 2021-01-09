Александр Людвіг: що означають татуювання на тілі зірки серіалу "Вікінги"
Александр Людвіг – 28-річний канадський актор, співак, а також модель. Сам він родом з Ванкувера. А світову славу йому принесла роль Бйорна Айронсайда у популярному серіалі "Вікінги". Також він грав у "Голодних іграх", але цього разу не про це. На тілі Людвіга є кілька татуювань. Men 24 розповість тобі, що вони означають.
На тілі Александра Людвіга є кілька цікавих татуювань. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що вони означають для 28-річного канадського актора.
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1. Знак на передпліччі
На передпліччі Александра Людвіга можна побачити незвичне татуювання.
Значення: Александр Людвіг і Яспер Пяякконен (Гальвдан Чорний, його брат у серіалі) зробили однакове татуювання. Воно означає "брат".
2. Тату на руці
Ще на правій руці Александра є татуювання з метеликом.
Значення: татуювання метелика зазвичай роблять ті люди, які вважають, що їм вдалося подолати щось у своєму житті або ж щось у собі змінили на краще.
3. Татуювання з картиною
Ще на руці актора є велике татуювання, яке привертає до себе максимум уваги.
Значення: це не абиякий малюнок, а картина його бабусі. Александр Людвіг зробив його в Ірландії. Малюнок став переосмисленням картини бабусі, яку він дуже любить.
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Спасибі легендарному Норберту Халазу та Dublin Ink за неймовірне переосмислення картини, написаної моєю бабусею. Це надзвичайно для мене і данина їй,
– написав він у своєму інстаграмі.
4. Тату з птахом
Вище бабусиної картини можна зауважити маленького птаха, який несе у своїх лапках квітку.
5. Трикутник-гора
Нижче на руці Александра є ще одне мінімалістичне татуювання. На ньому зображений трикутник-гора з сонцем.
Якщо ти не встиг подивитися серіал "Вікінги" з Александром Людвігом, то ми наполегливо рекомендуємо це зробити. Тим паче що локдаун цьому лише сприяє. А сам актор надихає на нанесення на своє тіло мінімалістичних, але надзвичайно стильних татуювань.
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