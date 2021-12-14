Чумацький Шлях – це галактика, у якій народилося (чи оселилося) людство. Наш дім у космосі.

І так склалося, що саме ми з вами зараз живемо у золоту еру досліджень Чумацького Шляху. А раніше це було неабияк складно.

Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Загублені у лісі

Астрономи іноді порівнюють свої зусилля у вивченні Чумацького Шляху зі спробою описати розміри та структуру лісу, коли ти у нім вже загубився. Зі Землі вченим просто бракує огляду. Але.

Але з 1990-х ми вже маємо інноваційні космічні телескопи , які й допомогли розпочати золотий вік досліджень Чумацького Шляху.

, які й допомогли розпочати золотий вік досліджень Чумацького Шляху. Особливо значних успіхів вдалося досягти після запуску місії Gaia Європейського космічного агентства (ESA) у 2013.



До 50 карликових галактик обертаються навколо Чумацького Шляху / Фото ESA

Золота ера

Чумацький Шлях люди бачили й тисячоліття тому (особливо коли не заважало світлове забруднення, таке поширене сьогодні). Спроби скласти карту галактики сягають часів Стародавньої Греції.

Та, от цікаво, тільки у 1920-х астрономи збагнули, що Чумацький Шлях – лише одна з багатьох галактик Всесвіту. Доти більшість вважали, що Чумацький Шлях і Всесвіт – синоніми.

Зараз ми чимало з них можемо бачити, зокрема й завдяки космічному телескопу Габбла (Hubble Space Telescope, HST). А назвали це технічне диво на честь американського астронома Едвіна Габбла.

Саме з часів Габбла астрономи чітко знають, що у Всесвіті є мільярди галактик.

астрономи чітко знають, що у Всесвіті є мільярди галактик. І саме він визначив відстань до туманності Андромеди (більше про це – у наступному матеріалі).

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.