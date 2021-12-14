Наш дім – галактика Чумацький Шлях, але звідки нам про це відомо
Джерело:Space.com
Чумацький Шлях – це галактика, у якій народилося (чи оселилося) людство. Наш дім у космосі.
І так склалося, що саме ми з вами зараз живемо у золоту еру досліджень Чумацького Шляху. А раніше це було неабияк складно.
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Загублені у лісі
Астрономи іноді порівнюють свої зусилля у вивченні Чумацького Шляху зі спробою описати розміри та структуру лісу, коли ти у нім вже загубився. Зі Землі вченим просто бракує огляду. Але.
- Але з 1990-х ми вже маємо інноваційні космічні телескопи, які й допомогли розпочати золотий вік досліджень Чумацького Шляху.
- Особливо значних успіхів вдалося досягти після запуску місії Gaia Європейського космічного агентства (ESA) у 2013.
До 50 карликових галактик обертаються навколо Чумацького Шляху / Фото ESA
Золота ера
Чумацький Шлях люди бачили й тисячоліття тому (особливо коли не заважало світлове забруднення, таке поширене сьогодні). Спроби скласти карту галактики сягають часів Стародавньої Греції.
Та, от цікаво, тільки у 1920-х астрономи збагнули, що Чумацький Шлях – лише одна з багатьох галактик Всесвіту. Доти більшість вважали, що Чумацький Шлях і Всесвіт – синоніми.
Зараз ми чимало з них можемо бачити, зокрема й завдяки космічному телескопу Габбла (Hubble Space Telescope, HST). А назвали це технічне диво на честь американського астронома Едвіна Габбла.
- Саме з часів Габбла астрономи чітко знають, що у Всесвіті є мільярди галактик.
- І саме він визначив відстань до туманності Андромеди (більше про це – у наступному матеріалі).