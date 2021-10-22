Настя Каменських похизувалася спокусливими формами у крихітному бікіні

22 жовтня 2021 , 02:47
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Настя Каменських. Сексуальна 34-річна співачка вирішила не на жарт розбурхати своїх підписників. А зробила вона це за допомогою ефектного фото, на якому позує у крихітному бікіні. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!

Круте фото Настя Каменських зробила у морі. Кадр настільки сподобався прихильникам співачки, що вони буквально засипали її лайками та коментарями.

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"Прийми самого себе, своє тіло та думки... Адже набути внутрішню свободу – ось, де справжня незалежність", – написала вона під постом.

Підписники буквально засипали коментарями та компліментами Настю Каменських. Вони не лише оспівували ефектний кадр, а й розкішну фігуру співачки:

  • "Клас, яка ж ти красуня";
  • "Фігура та засмага – просто супер";
  • "Неймовірна";
  • "Богиня";
  • "Фігура – вогонь";
  • "Нагадуєш русалку";
  • "Надзвичайно приваблива";
  • "Ти просто бомба";
  • "Це так мило";
  • "Було б ще краще, якби ти знялася топлес".


Настя Каменських приміряла крихітний купальник / Фото з інстаграму Каменських

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Настя Каменських викликає неабиякий захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на співачку. Це дозволить милуватися свіжими гарячими фото зірки. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона викладає у мережі!

Автор: Назарій Лазур