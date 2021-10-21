На світлинах, які Сара Роллінс виклала на своєму інстаграмі, вона позує у бежевому боді. І ці фото заворожують. Тож будь готовим до того, що ти можеш буквально залипнути на них на кілька хвилин, а то й більше...

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Кадри моделі шалено сподобалися її прихильникам. Про це свідчать тисячі лайків від підписників, а також безліч коментарів. Фанати Сари Роллінс не лише оспівували її сміливість, а й розкішні форми:

"Ти надзвичайно красива";

"Сексуальна краля";

"У тебе приголомшлива врода";

"Ох, яка ж ти крута";

"Ти найкрасивіша модель у світі";

"Дуже мила";

"Ти просто шалено гаряча";

"Я люблю тебе, Сара";

"Ти неймовірно бездоганна".



Сара Роллінс приміряла еротичне боді, яке розбурхало мережу / Фото з інстаграму Роллінс



Сара Роллінс приміряла еротичне боді, яке розбурхало мережу / Фото з інстаграму Роллінс

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Слідкувати за Сарою Роллінс в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми пропонуємо тобі підписатися на неї. Це дозволить завжди насолоджуватися свіженькою порцією спокуси від моделі!