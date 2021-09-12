Настя Каменських позбавила підписників спокою пружними сідницями

12 вересня 2021 , 03:27
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Співачка Настя Каменських з величезним задоволенням розігріває своїх фанатів. Робить вона це за допомогою пікантних кадрів, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі. Гайда насолоджуватися спокусливою світлиною Насті Каменських на Men 24!

На фото, яке Настя Каменських виклала в інстаграмі, співачка позує у спідній білизні. Зроблений кадр у ванній зі спини, тож кожен її підписник мав можливість насолоджуватися пружними сідницями 34-річної співачки.

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Не дивно, що кадр за лічені години зібрав десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Ми традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Красуня";
  • "Нова Кім";
  • "Ти прекрасна";
  • "Шикарна фігура";
  • "Чудесна панорама";
  • "Настя, ти просто вогонь";
  • "Сідниці відмінні";
  • "Потапові пощастило".


Настя Каменських похизувалася пружними сідницями у білизні / Фото з інстаграму Каменських

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Ми теж переконані, що Потапові з Настею шалено пощастило. А ще ми вважаємо, що тобі пора нарешті долучитися до армії підписників Каменських. Це дозволить насолоджуватися гарячими фото співачки!

Автор: Назарій Лазур