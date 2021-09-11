Провокативні фото Мадонна зробила на ліжку. Це додало ще більше зухвалості кадрам. І це шалено сподобалося мільйонній армії прихильників співачки.
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Не дивно, що за лічені години серія фото зібрала сотні тисяч лайків. Були прихильники Мадонни також максимально щедрими на коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Жінко, ти справжня богиня";
- "Така розкішна пані";
- "Еротична й романтична";
- "Приголомшлива";
- "Виходь за мене, Мадонно";
- "Найкраща";
- "Надзвичайно еротична";
- "Жінка з моїх мрій".
Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
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Слідкувати за Мадонною в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже на її сторінці регулярно з'являються спокусливі фото. Тож не полінуйся підписатися на неї!