Провокативні фото Мадонна зробила на ліжку. Це додало ще більше зухвалості кадрам. І це шалено сподобалося мільйонній армії прихильників співачки.

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Не дивно, що за лічені години серія фото зібрала сотні тисяч лайків. Були прихильники Мадонни також максимально щедрими на коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Жінко, ти справжня богиня";

"Така розкішна пані";

"Еротична й романтична";

"Приголомшлива";

"Виходь за мене, Мадонно";

"Найкраща";

"Надзвичайно еротична";

"Жінка з моїх мрій".



Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни



Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни



Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни



Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

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Слідкувати за Мадонною в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже на її сторінці регулярно з'являються спокусливі фото. Тож не полінуйся підписатися на неї!