Навіщо у раковину заливають соняшникову олію: лайфхак від сантехніка

Джерело:24 канал
Поїхати з дому на кілька тижнів, на дачу чи у відпустку за кордон – не рідкісне явище (хоча в коронавірусну епоху це трапляється й не так часто, як раніше). Саме після таких поїздок господарі зауважили, що у квартирі з'являється неприємний запах, іноді навіть сморід.
Звідки? Річ у тім, що поганий запах виходить із каналізації. Якщо трубами тривалий час не текла вода – вони пересихають, рештки води застоюються, відбуваються різні процеси гниття. І з труб запах проникає у квартиру, та такий, що потім доводиться її кілька днів провітрювати.
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У мережі з'явився популярний "лайфхак": мовляв, аби запахів неприємних не було, треба перед від'їздом в усі раковини, унітаз та ванну залити олії. Буквально трішки. Вона утворить плівку, і гниття не відбуватиметься.
Завдяки експерименту ми переконалися – неприємного запаху дійсно не було (ну, майже). Але довелося викликати сантехніка.
Після проведення експерименту довелося викликати сантехніка / Фото pinterest
Можна. Але треба розуміти наслідки, а вони такі: олія теж може застоятися, утворити на стінках труб товстий прошарок нальоту, який потім відчистити власними зусиллями практично неможливо.
Крім того, олія не здатна захистити труби по всій довжині, тобто навіть бажаного результату – уникнення поганого запаху – на 100% досягти не вдасться.
Закрити кришку унітаза, а між нею та обідком покласти шар туалетного паперу. А отвори в раковинах і ванній треба просто закрити спеціальними корками. Такі можна купити, або – на крайній випадок – зробити самому з ганчірок.
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А після повернення додому з відпустки чи відрядження треба змити кілька разів воду в туалеті – перш ніж підняти кришку. На кухні та у ванній – прибрати корки та відкрити воду, аби вона трішки протекла. Тільки й усього.