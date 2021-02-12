Навіщо у раковину заливають соняшникову олію: лайфхак від сантехніка

Поїхати з дому на кілька тижнів, на дачу чи у відпустку за кордон – не рідкісне явище (хоча в коронавірусну епоху це трапляється й не так часто, як раніше). Саме після таких поїздок господарі зауважили, що у квартирі з'являється неприємний запах, іноді навіть сморід.

Звідки? Річ у тім, що поганий запах виходить із каналізації. Якщо трубами тривалий час не текла вода – вони пересихають, рештки води застоюються, відбуваються різні процеси гниття. І з труб запах проникає у квартиру, та такий, що потім доводиться її кілька днів провітрювати.

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Що ж робити з лихом неприємного запаху

У мережі з'явився популярний "лайфхак": мовляв, аби запахів неприємних не було, треба перед від'їздом в усі раковини, унітаз та ванну залити олії. Буквально трішки. Вона утворить плівку, і гниття не відбуватиметься.

Men 24 вирішив перевірити, чи дійсно це так – і перед відпусткою (так, наші журналісти теж іноді відпочивають) виконав пораду: залив олію у всі можливі сантехнічні отвори.

Завдяки експерименту ми переконалися – неприємного запаху дійсно не було (ну, майже). Але довелося викликати сантехніка.



Після проведення експерименту довелося викликати сантехніка / Фото pinterest

Чи дійсно можна заливати олію в раковину

Можна. Але треба розуміти наслідки, а вони такі: олія теж може застоятися, утворити на стінках труб товстий прошарок нальоту, який потім відчистити власними зусиллями практично неможливо.

Особливо це небезпечно, якщо труби не нові – тоді олія утворює дивовижно неприємну суміш осаду від води, іржі, вапна та залишків їжі.

Крім того, олія не здатна захистити труби по всій довжині, тобто навіть бажаного результату – уникнення поганого запаху – на 100% досягти не вдасться.

Як насправді убезпечити квартиру від неприємного запаху на час поїздки

Закрити кришку унітаза, а між нею та обідком покласти шар туалетного паперу. А отвори в раковинах і ванній треба просто закрити спеціальними корками. Такі можна купити, або – на крайній випадок – зробити самому з ганчірок.

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А після повернення додому з відпустки чи відрядження треба змити кілька разів воду в туалеті – перш ніж підняти кришку. На кухні та у ванній – прибрати корки та відкрити воду, аби вона трішки протекла. Тільки й усього.