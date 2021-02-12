Уехать из дома на несколько недель, на дачу или в отпуск за границу – не редкое явление (хотя в коронавирусную эпоху это случается и не так часто, как раньше). Именно после таких поездок хозяева заметили, что в квартире появляется неприятный запах, иногда даже вонь.

Откуда? Дело в том, что дурной запах исходит из канализации. Если по трубах длительное время не текла вода – они пересыхают, остатки воды застаиваются, происходят различные процессы гниения. И из труб запах проникает в квартиру, да такой, что потом приходится ее несколько дней проветривать.

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Что же делать с бедой неприятного запаха

В сети появился популярный "лайфхак": мол, чтобы запахов неприятных не было, надо перед отъездом во все раковины, унитаз и ванну залить масла. Буквально немного. Оно образует пленку, и гниение не будет происходить.

Men 24 решил проверить, действительно ли это так – и перед отпуском (да, наши журналисты тоже иногда отдыхают) использовал совет: залил масло во все возможные сантехнические отверстия.

Благодаря эксперименту мы убедились – неприятного запаха действительно не было (ну, почти). Но пришлось вызвать сантехника.



После проведения эксперимента пришлось вызвать сантехника / Фото pinterest

Действительно ли можно заливать масло в раковину

Можно. Но надо понимать последствия, а они таковы: масло тоже может застояться, образуя на стенках труб толстый слой налета, который затем очистить собственными усилиями практически невозможно.

Особенно это опасно, если трубы не новые – тогда масло образует удивительно неприятную смесь осадков от воды, ржавчины, извести и остатков пищи.

Кроме того, масло не способно защитить трубы по всей длине , то есть даже желаемого результата – избежания плохого запаха – на 100% достичь не удастся.

Как на самом деле обезопасить квартиру от неприятного запаха на время поездки

Закрыть крышку унитаза, а между ней и ободком положить слой туалетной бумаги. А отверстия в раковинах и ванной надо просто закрыть специальными пробками. Такие можно купить, или – в крайнем случае – сделать самому из тряпок.

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