"Навіщо це показувати": голу Настю Каменських розкритикували за фото у ванній

Співачка Настя Каменських традиційно розбурхує користувачів мережі. І якщо одні не можуть відірвати погляду від красуні, то інші усіляко критикують її. Не став винятком і свіжий кадр зірки, на якому вона ніжиться у ванній абсолютно голою.

Підписникам Насті Каменських не сподобалася її відвертість. Багато користувачів мережі закликали залишати такі кадри для Потапа. Але були й ті, хто вихваляв співачку та її вигини.

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"Як приємно у такому насиченому графіку знайти хвилину, щоб трішки розслабитися й приділити трішки часу собі", – написала вона під публікацією.

Користувачі мережі розділилися на два табори. Одним сподобалося фото співачки, інші ж закидали її віртуальними "гнилими помідорами". Читай усе сам:

"Тепер я знаю, який ремонт хочу у ванній";

"Зовсім необов'язково усім це бачити";

"Красуня! Ти просто неймовірна";

"Як водичка?";

"А без піни? Покажись";

"Настя, ти найкраща";

"Роздягайся перед чоловіком. Навіщо це показувати?";

"Настя, ти гола? А як же Потап?";

"Настя, а можна до вас?".

Гола Настя Каменських обурила користувачів мережі / Фото з інстаграму Каменських

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Ми, звичайно ж, переконані, що Насті Каменських самій краще знати, що викладати на своєму інстаграмі. Але факт залишається фактом: не усім підписникам співачки до вподоби такі кадри. Та й таке...

