На світлинах Даша Савіна виходить з води сходами. Що логічно, робить вона це у купальнику. А він, до слова, виграшно підкреслює її спокусливі вигини. Тож гайда з нами милуватися розкішним тілом ведучої на Men 24.

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За добу світлини Даші зібрали тисячі лайків, а також безліч коментарів. Підписники телеведучої були максимально щедрими на оспівування неймовірних вигинів красуні:

  • "Бомба-ракета моя";
  • "Шикарні фото, Даша! Неймовірна фігура";
  • "Солоденька";
  • "Яка краса";
  • "Найкраща телеведуча. Приємно дивитися";
  • "Оце так форми";
  • "Ти найкрасивіша жінка на землі";
  • "Виглядаєш дуже гарно і сексуально";
  • "Шикарні сідниці".

Даша Савіна знялася у купальнику
Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної

Даша Савіна знялася у купальнику
Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної

Даша Савіна знялася у купальнику
Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної

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Даша Савіна надзвичайно спокуслива. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на телеведучу. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!