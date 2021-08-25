На світлинах Даша Савіна виходить з води сходами. Що логічно, робить вона це у купальнику. А він, до слова, виграшно підкреслює її спокусливі вигини. Тож гайда з нами милуватися розкішним тілом ведучої на Men 24.

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За добу світлини Даші зібрали тисячі лайків, а також безліч коментарів. Підписники телеведучої були максимально щедрими на оспівування неймовірних вигинів красуні:

"Бомба-ракета моя";

"Шикарні фото, Даша! Неймовірна фігура";

"Солоденька";

"Яка краса";

"Найкраща телеведуча. Приємно дивитися";

"Оце так форми";

"Ти найкрасивіша жінка на землі";

"Виглядаєш дуже гарно і сексуально";

"Шикарні сідниці".



Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної



Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної

Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної

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Даша Савіна надзвичайно спокуслива. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на телеведучу. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!