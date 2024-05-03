Це варто побачити: найбільший мурал зі зображенням Залужного створили у Києві

Зображення колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного розмістили на одному із будинків столиці. Цей мурал став найбільшим в Україні такого штибу.

Відомо, що площа муралу становить понад 120 квадратних метрів, а на його створення присвятили 13 годин. Розташоване зображення у Святошинському районі Києва на вулиці Котельнікова, 51.

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У Києві з'явився найбільший в Україні мурал із Залужним

Головний автор малюнка – Євгеній Кучер. Він переконаний, що не можна забувати пережиту історію і тих, "завдяки кому ми змогли цю історію переживати".

Я відчуваю обов'язок висвітлювати важливе. Озвучувати й показувати голос із вулиць. Попри те, що в Україні стріт-арт-культуру недооцінюють, я вважаю, що саме вона задає напрямок течії для роздумів,

– каже митець.

Мурал із Залужним у Києві на 120 "квадратів" / Дивися фото з інстаграму Євгенії Фуллен

Автори кажуть, що створили у Києві найбільший в Україні мурал із зображенням ексголовкома Валерія Залужного.

Валерій Залужний для мене особисто – символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну, він надихає та мотивує своїм характером і вірою в Україну!

– написала з цього приводу в соцмережах очільниця проєкту та художниця Євгенія Фуллен.

Зауважимо, у листопаді 2023 в Києві депутати тимчасово заборонили створення нових стінописів – до укладання затвердженого міською владою механізму погодження ескізів. Зробити це обіцяли за 3 місяці, і вже в березні Київрада справді затвердила положення по відповідальну комісію.

Нагадаємо, 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією від початку великого російського вторгнення, пішов у відставку. На його місце став Олександр Сирський. А 7 березня Президент України Володимир Зеленський погодив Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Кілька слів про інші мурали Києва