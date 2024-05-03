Известно, что площадь мурала составляет более 120 квадратных метров, а его созданию посвятили 13 часов. Расположено изображение в Святошинском районе Киева на улице Котельникова, 51.
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В Киеве появился самый большой в Украине мурал с Залужным
Главный автор рисунка – Евгений Кучер. Он убежден, что нельзя забывать пережитую историю и тех, "благодаря кому мы смогли эту историю переживать".
Я чувствую обязанность освещать важное. Озвучивать и показывать голос с улиц. Несмотря на то, что в Украине стрит-арт-культуру недооценивают, я считаю, что именно она задает направление течения для размышлений,
– говорит художник.
Мурал с Залужным в Киеве на 120 "квадратов" / Смотри фото из инстаграма Евгении Фуллен
Авторы говорят, что создали в Киеве крупнейший в Украине мурал с изображением экс-главкома Валерия Залужного.
Валерий Залужный для меня лично – символ несокрушимости украинского духа! Несмотря на сверхсложные времена и войну, он вдохновляет и мотивирует своим характером и верой в Украину!
– написала по этому поводу в соцсетях руководительница проекта и художница Евгения Фуллен.
Заметим, в ноябре 2023 в Киеве депутаты временно запретили создание новых стенописей – до заключения утвержденного городскими властями механизма согласования эскизов. Сделать это обещали за 3 месяца, и уже в марте Киевсовет действительно утвердил положение об ответственной комиссии.
Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который руководил армией от начала большого российского вторжения, ушел в отставку. На его место стал Александр Сырский. А 7 марта Президент Украины Владимир Зеленский согласовал Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
Несколько слов о других муралах Киева
- В Киеве есть и другие интересные муралы. К примеру, на стене многоэтажки на Анны Ахматовой – 50-метровое изображение в память всех добровольцев, погибших за Украину. На рисунке – командир подразделения добровольческого батальона ОУН киевлянин Алексей Мовчан с позывным "Тень".
- Также есть мурал, посвященный самому молодому Герою Украины Роману Гломбе, известному как "Запорожский мститель". Парень уничтожил из "Иглы" 7 самолетов врага. Есть и мурал о Силах ПВО и украинских энергетиках, называется "Защитники света".