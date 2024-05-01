Під час випусків учасники програми дегустуватимуть як українські, так і закордонні сухпайки. А ведучим шоу є молодший сержант Володимир Кравчук, також відомий як актор театру та кіно.
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Гостею першого випуску стала співзасновниця "Дикого театру", ведуча проєктів "Ебаут" і "Телебачення Торонто" Ярослава Кравченко. А тестували для глядачів сухий пайок зі Швеції.
"Бажаю смачного" – нове цікаве шоу на "Армія TV"
Звісно, в мережі, зокрема й у ютубі, оглядів сухпайків чимало, і автори "Бажаю смачного" це знають та навіть наголошують на цьому.
- Сухпайки куштують військові, щоб визначити для себе певні практичні нюанси.
- Також різноманітні блогери та інфлюенсери, для яких цей процес – здебільшого розвага.
Ми ж в цьому проєкті вирішили поєднати досвід військових і цивільних,
– зазначили у команді проєкту.
Окрім того, розпаковка сухпайків є приводом поговорити про пов'язані та не дуже теми. Наприклад, під час дослідження "сухпаю вікінгів" у студії говорили про різницю досвідів і сприйняття реальності у питаннях їжі.
Це важливо, особливо в наш час, коли будь-який цивільний має бути готовий стати воїном,
– наголосили у "Бажаю смачного".
Перший випуск "Бажаю смачного" на "Армія TV": дивися відео