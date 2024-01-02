Починаються вже цього тижня: три найкращі метеоритні дощі у 2024 році, про які ти маєш знати

Інтерес до спостереження за зоряним небом та до астрономії зростає, і це одна з причин, чому метеорні потоки стають все більш популярними. Ми шукаємо природних вражень з вау-ефектом, а що може бути кращим прикладом, ніж яскрава зоря, що падає над нашими головами?

Причім тут не потрібні ні спеціальні знання, ні обладнання, лише чисте небо, терпіння і, можливо, тепла куртка. На перешкоді стоїть ще світлове забруднення, що стає все гіршим. Також Місяць впливає на видимість "падаючих зірок" (якщо пік метеорного потоку припадає на повний місяць, забудь – мало що побачиш).

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Найкращі метеоритні дощі у 2024 році

Квадрантиди – перший метеорний потік 2024 року. Він вже розпочався (триває на початку січня й містить 60 – 200 "падаючих зірок" на годину на піку), ти можеш бачити "падаючі зірки" на нічному небі Північної півкулі (якщо небо, звісно, чисте). І таких видовищних потоків буде ще щонайменше два. Це травневі Ета-Аквариди (10 – 20 на годину) і серпневі Персеїди (100 на годину).

Нижче – все, що тобі потрібно знати про них.

Квадрантиди 2024

Пік: до півночі 3 січня 2024 року (загалом 28 грудня – 16 січня).

Де: будь-де в нічному небі.

Метеорний потік Квадрантиди не такий відомий, як грудневі Гемініди та серпневі Персеїди, але є одним з найпродуктивніших та потенційно одним з найцікавіших небесних явищ 2024 року. Під час піка зорепаду ти можеш спостерігати близько 120 "падаючих зірок" на годину. Вони спричинені астероїдом або "кам'яною кометою" 2003 EH1 і можуть з'являтися в будь-якій точці нічного неба. Проте зазвичай вони походять з місця близько Великої Ведмедиці, а саме з групи зірок, що колись були сузір'ям Quadrans Muralis. Цю назву більше не використовують, але метеорний потік залишився.



Що може бути кращим, ніж яскрава зоря, що падає над нашими головами? / Фото unsplash@kreyatif

Ета-Аквариди 2024

Пік: близько півночі 5 – 6 травня (загалом 19 квітня – 28 травня).

Де: будь-де в нічному небі.

Викликаний крихітними частинками пилу та уламків, залишених кометою Галлея, метеорний потік Ета-Аквариди у 2024 році покладе край метеорній посусі, що тривала з січня по квітень. В ніч з 4 на 5 травня Місяць буде лише маленьким півмісяцем і зійде перед світанком, тобто не завадить спостереженню. Можна очікувати близько 10 – 30 падаючих зірок на годину в дні перед піковою ніччю і до 50 під час піка. Хоча жителі Південної півкулі матимуть найкращий вид, оскільки сузір'я Водолія підніметься вище в небі.

Персеїди 2024

Пік: близько півночі з 12 на 13 серпня (загалом 17 липня – 24 серпня).

Де: будь-де в нічному небі.

Якщо любиш спостерігати за метеорними потоками, познач у своєму календарі 12 – 13 серпня, ніч найбільшого і найкращого метеорного дощу 2024 року. Місяць зайде незадовго до опівночі, що зробить нічне небо абсолютно безмісячним, тож Персеїди будуть варті того, щоб не спати допізна.

Щоб насолодитися Персеїдами якнайкраще: