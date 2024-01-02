Причем здесь не нужны ни специальные знания, ни оборудование, лишь чистое небо, терпение и, возможно, теплая куртка. Препятствует еще световое загрязнение, которое становится все хуже. Также Луна влияет на видимость "падающих звезд" (если пик метеорного потока приходится на полнолуние, забудь – мало что увидишь).

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Лучшие метеоритные дожди в 2024 году

Квадрантиды – первый метеорный поток 2024 года. Он уже начался (длится в начале января и содержит 60 – 200 "падающих звезд" в час на пике), ты можешь видеть "падающие звезды" на ночном небе Северного полушария (если небо, конечно, чистое). И таких зрелищных потоков будет еще не менее двух. Это майские Эта-Аквариды (10 – 20 в час) и августовские Персеиды (100 в час).

Ниже – все, что тебе нужно знать о них.

Квадрантиды 2024

Пик: до полуночи 3 января 2024 (в целом 28 декабря – 16 января).

Где: где угодно в ночном небе.

Метеорный поток Квадрантиды не так известен, как декабрьские Геминиды и августовские Персеиды, но является одним из самых продуктивных и потенциально одним из самых интересных небесных явлений 2024 года. Во время пика звездопада ты можешь наблюдать около 120 "падающих звезд" в час. Они вызваны астероидом или "каменной кометой" 2003 EH1 и могут появляться в любой точке ночного неба. Однако обычно они происходят из места около Большой Медведице, а именно из группы звезд, когда-то являвшихся созвездием Quadrans Muralis. Это название больше не используют, но метеорный поток остался.



Что может быть лучше, чем яркая звезда, падающая над нашими головами? / Фото unsplash@kreyatif

Эта-Аквариды 2024

Пик: около полуночи 5 – 6 мая (в целом 19 апреля – 28 мая).

Где: где угодно в ночном небе.

Вызванный крошечными частицами пыли и обломков, оставленных кометой Галлея, метеорный поток Эта-Аквариды в 2024 году положит конец метеорной засухе, продолжавшейся с января по апрель. В ночь с 4 на 5 мая Луна будет лишь маленьким полумесяцем и взойдет перед рассветом, то есть не помешает наблюдению. Можно ожидать около 10 – 30 падающих звезд в час в дни перед пиковой ночью и до 50 во время пика. Хотя жители Южного полушария будут иметь самый лучший вид, поскольку созвездие Водолея поднимется выше в небе.

Персеиды 2024

Пик: около полуночи с 12 на 13 августа (всего 17 июля – 24 августа).

Где: где угодно в ночном небе.

Если любишь наблюдать за метеорными потоками, отметь в своем календаре 12 – 13 августа, ночь самого большого и лучшего метеорного дождя в 2024 году. Луна зайдет незадолго до полуночи, что сделает ночное небо совершенно безлунным, так что Персеиды будут стоить того, чтобы бодрствовать допоздна.

Чтобы насладиться Персеидами лучше: