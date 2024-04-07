Ось найкращі чоловічі парфуми у світі, на думку експертів та поціновувачів ароматів

Які парфуми найкращі на планеті Земля? Які саме аромати можна вважати бездоганним результатом безперервного вдосконалення та невтомного пошуку найдивовижніших інгредієнтів протягом всієї історії людства?

Після виснажливих пошуків за допомогою експертів і дописувачів, у GQ, підібрали найважливіші чоловічі аромати з усього світу. Такий собі святий Грааль парфумерного всесвіту, де майже кожен може знайти свій знаковий аромат.

Дивися також Кров і пісок: цікава добірка найдивніших інгредієнтів у парфумах

У переліку нижче є тільки актуальні аромати, як дизайнерські, так і нішеві, засновані на різних бюджетах. Це найкращі поєднання, концепції з найексклюзивнішими інгредієнтами та бренди з найбільшим галасом довкола них.

Найкращі парфуми людства, на думку GQ

Yves Saint Laurent BabyCat. Сміливий і позачасовий кутюрний візерунок, відомий нескінченною силою спокуси та тривалим інтенсивним шлейфом. Аромат, натхненний силою традиційного анімалістичного принту. Ноти: чорний перець, рожевий перець, елемі, ладан, шафран, бурбонна ваніль, замша і кедр.

Сміливий і позачасовий кутюрний візерунок, відомий нескінченною силою спокуси та тривалим інтенсивним шлейфом. Аромат, натхненний силою традиційного анімалістичного принту. Ноти: чорний перець, рожевий перець, елемі, ладан, шафран, бурбонна ваніль, замша і кедр. Gris Dior. Ця парфумована вода окреслює певну цілість в образі сірого кольору. Gris Dior розкривається різними гранями, чергуючи квіткові та деревні акценти, формує таємничий шипровий аромат, усіяний нотами цитрусових, троянди, фіалки та дубового моху. Аромат добре грає на контрастах та розкриває найсміливіші нюанси своїх власників.

Ця парфумована вода окреслює певну цілість в образі сірого кольору. Gris Dior розкривається різними гранями, чергуючи квіткові та деревні акценти, формує таємничий шипровий аромат, усіяний нотами цитрусових, троянди, фіалки та дубового моху. Аромат добре грає на контрастах та розкриває найсміливіші нюанси своїх власників. Amouroud Wet Stone. Цей геніальний аромат нагадує силу і пишність гірського водоспаду. Енергійні та підбадьорливі ноти морської солі, бергамоту та лимону зливаються в іскристій верхній ноті. Це аромат запашної землі, зволоженої бризками води. А тонкі спеції – імбир, вершковий кардамон і шавлія – ще більше розкривають його складний характер.

Чи обрав ти для себе ідеальні парфуми? Поглянь на цей перелік, можливо, він посприяє / Фото freepik