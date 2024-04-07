Ось найкращі чоловічі парфуми у світі, на думку експертів та поціновувачів ароматів
Джерело:GQ
Які парфуми найкращі на планеті Земля? Які саме аромати можна вважати бездоганним результатом безперервного вдосконалення та невтомного пошуку найдивовижніших інгредієнтів протягом всієї історії людства?
Після виснажливих пошуків за допомогою експертів і дописувачів, у GQ, підібрали найважливіші чоловічі аромати з усього світу. Такий собі святий Грааль парфумерного всесвіту, де майже кожен може знайти свій знаковий аромат.
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У переліку нижче є тільки актуальні аромати, як дизайнерські, так і нішеві, засновані на різних бюджетах. Це найкращі поєднання, концепції з найексклюзивнішими інгредієнтами та бренди з найбільшим галасом довкола них.
Найкращі парфуми людства, на думку GQ
- Yves Saint Laurent BabyCat. Сміливий і позачасовий кутюрний візерунок, відомий нескінченною силою спокуси та тривалим інтенсивним шлейфом. Аромат, натхненний силою традиційного анімалістичного принту. Ноти: чорний перець, рожевий перець, елемі, ладан, шафран, бурбонна ваніль, замша і кедр.
- Gris Dior. Ця парфумована вода окреслює певну цілість в образі сірого кольору. Gris Dior розкривається різними гранями, чергуючи квіткові та деревні акценти, формує таємничий шипровий аромат, усіяний нотами цитрусових, троянди, фіалки та дубового моху. Аромат добре грає на контрастах та розкриває найсміливіші нюанси своїх власників.
- Amouroud Wet Stone. Цей геніальний аромат нагадує силу і пишність гірського водоспаду. Енергійні та підбадьорливі ноти морської солі, бергамоту та лимону зливаються в іскристій верхній ноті. Це аромат запашної землі, зволоженої бризками води. А тонкі спеції – імбир, вершковий кардамон і шавлія – ще більше розкривають його складний характер.
- Acqua di Gio. Чистий, позачасовий геній, улюбленець, який нікого не підведе. Свіжий аромат літа, який може тривати вічно. Нагадує про море, пісок і сонце, де сильний і сміливий чоловік заявляє, що світ належить йому. Пасує чоловікам різного віку, які хочуть показати характер і чоловічу чуттєвість. Ноти: багато цитрусових, жасмин, неролі, морські ноти, розмарин, мускатний горіх та інші.
- Bleu de Chanel. Безумовно, найвища точка в ароматичній історії людства. Парфуми, які означали твердий крок наймістичнішого будинку моди у світі в чоловічій сфері – Chanel. Сьогодні цей аромат, як жоден інший, є беззаперечним знаком таємничості, влади та еротизму. Ноти: грейпфрут, лимон, м'ята, рожевий перець, імбир, мускатний горіх, жасмин, білий мускус та інші.
- Calvin Klein Eternity for Men. Аромат контрастів і амбівалентності. З одного боку, він чудово підійде романтичним та авантюрним чоловікам, які вкладають багато душі у все, що роблять, а з іншого – підійде інтенсивним хлопцям, які завжди хочуть бути лідерами. Ноти: лаванда, лимон, бергамот, мандарин, шавлія, ялівцеві ягоди, базилік, конвалія, мускус та інші.
- The Inimitable William Penhaligon. Визнаний кращими парфумерними критиками, цей аромат є одним з найулюбленіших серед британської королівської сім'ї. Непереборний і загадковий, він розкривається протягом дня і разом з рухами, демонструючи теплі, розкішні ноти сандалу та амброксану. Зовсім не рідкість бачити його в списках кращих чоловічих парфумів по всьому світу.
- Acqua di Parma Colonia. Витвір мистецтва, який переступив через роки, покоління і культури. Динамічний, витончений і позачасовий. Символізує динамізм сучасного міського стилю життя. З моменту створення в 1916, уособлює ставлення, яке виражає суть оригінального і водночас простого життя. Ноти: імон, солодкий апельсин, калабрійський бергамот, лаванда, болгарська троянда, вербена, розмарин, ветивер, сандал і пачулі.