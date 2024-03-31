Що таке дивні ароматичні ноти

Одна з головних цілей ароматів – викликати спогади й відчуття. Досягають цього завдяки поєднанню інгредієнтів та побудові нюхової піраміди. З одного боку, є добре відомі, такі як аромат троянди, мандарина і кедра. Потім – ті, з якими ми не так добре знайомі, але їх використовують досить часто, як-от агарне дерево, мускус і амбра.

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У категорії дивних же ми бачимо ноти, які рідко використовують в парфумерії. Вони ніколи не є зірковими інгредієнтами, але виділяються екзотичністю й сміливістю. Іноді це елементи, які існують у реальному світі, але не мають запаху. Іноді це ароматичні інтерпретації концепції.

Немає якоїсь лінії, якої можна було б дотримуватися, можливо, саме тому їх класифікують як дивні. У цій родині ми можемо знайти приблизно 50 різних нот. А які ж найдивніші та можуть привернути нашу увагу?

Про деякі інгредієнти парфумів ми б і подумати не могли / Фото wayhomestudio@freepik