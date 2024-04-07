Вот лучшие мужские духи в мире, по мнению экспертов и ценителей ароматов
Источник:GQ
Какие духи самые лучшие на планете Земля? Какие именно ароматы можно считать безупречным результатом непрерывного совершенствования и неустанного поиска самых удивительных ингредиентов на протяжении всей истории человечества?
После изнурительных поисков с помощью экспертов и корреспондентов, в GQ, подобрали самые важные мужские ароматы со всего мира. Такой себе святой Грааль парфюмерной вселенной, где почти каждый может найти свой знаковый аромат.
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В перечне ниже есть только актуальные ароматы, как дизайнерские, так и нишевые, основанные на разных бюджетах. Это лучшие сочетания, концепции с самыми эксклюзивными ингредиентами и бренды с самой большой шумихой вокруг них.
Лучшие духи человечества, по мнению GQ
- Yves Saint Laurent BabyCat. Смелый и вневременной кутюрный узор, известный бесконечной силой соблазна и длительным интенсивным шлейфом. Аромат, вдохновленный силой традиционного анималистического принта. Ноты: черный перец, розовый перец, элеми, ладан, шафран, бурбонная ваниль, замша и кедр.
- Gris Dior. Эта парфюмированная вода очерчивает определенную целостность в образе серого цвета. Gris Dior раскрывается разными гранями, чередуя цветочные и древесные акценты, формирует таинственный шипровый аромат, усеянный нотами цитрусовых, розы, фиалки и дубового мха. Аромат хорошо играет на контрастах и раскрывает самые смелые нюансы своих владельцев.
- Amouroud Wet Stone. Этот гениальный аромат напоминает силу и великолепие горного водопада. Энергичные и бодрящие ноты морской соли, бергамота и лимона сливаются в искрящейся верхней ноте. Это аромат душистой земли, увлажненной брызгами воды. А тонкие специи – имбирь, сливочный кардамон и шалфей – еще больше раскрывают его сложный характер.
- Acqua di Gio. Чистый, вневременной гений, любимец, который никого не подведет. Свежий аромат лета, который может длиться вечно. Напоминает о море, песке и солнце, где сильный и смелый мужчина заявляет, что мир принадлежит ему. Подходит мужчинам всех возрастов, которые хотят показать характер и мужскую чувственность. Ноты: много цитрусовых, жасмин, нероли, морские ноты, розмарин, мускатный орех и другие.
- Bleu de Chanel. Безусловно, наивысшая точка в ароматической истории человечества. Парфюм, который означал твердый шаг самого мистического дома моды в мире в мужской сфере – Chanel. Сегодня этот аромат, как никакой другой, является безоговорочным знаком таинственности, власти и эротизма. Ноты: грейпфрут, лимон, мята, розовый перец, имбирь, мускатный орех, жасмин, белый мускус и другие.
- Calvin Klein Eternity for Men. Аромат контрастов и амбивалентности. С одной стороны, он прекрасно подойдет романтичным и авантюрным мужчинам, которые вкладывают много души во все, что делают, а с другой – подойдет интенсивным парням, которые всегда хотят быть лидерами. Ноты: лаванда, лимон, бергамот, мандарин, шалфей, можжевеловые ягоды, базилик, ландыш, мускус и другие.
- The Inimitable William Penhaligon. Признанный лучшими парфюмерными критиками, этот аромат является одним из самых любимых среди британской королевской семьи. Непреодолимый и загадочный, он раскрывается на протяжении дня и вместе с движениями, демонстрируя теплые, роскошные ноты сандала и амброксана. Совсем не редкость видеть его в списках лучших мужских парфюмов по всему миру.
- Acqua di Parma Colonia. Произведение искусства, которое перешагнуло через годы, поколения и культуры. Динамичный, утонченный и вневременной. Символизирует динамизм современного городского стиля жизни. С момента создания в 1916, олицетворяет отношение, которое выражает суть оригинальной и одновременно простой жизни. Ноты: имон, сладкий апельсин, калабрийский бергамот, лаванда, болгарская роза, вербена, розмарин, ветивер, сандал и пачули.