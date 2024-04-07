Вот лучшие мужские духи в мире, по мнению экспертов и ценителей ароматов

Какие духи самые лучшие на планете Земля? Какие именно ароматы можно считать безупречным результатом непрерывного совершенствования и неустанного поиска самых удивительных ингредиентов на протяжении всей истории человечества?

После изнурительных поисков с помощью экспертов и корреспондентов, в GQ, подобрали самые важные мужские ароматы со всего мира. Такой себе святой Грааль парфюмерной вселенной, где почти каждый может найти свой знаковый аромат.

Смотри также Кровь и песок: интересная подборка самых странных ингредиентов в духах

В перечне ниже есть только актуальные ароматы, как дизайнерские, так и нишевые, основанные на разных бюджетах. Это лучшие сочетания, концепции с самыми эксклюзивными ингредиентами и бренды с самой большой шумихой вокруг них.

Лучшие духи человечества, по мнению GQ

Yves Saint Laurent BabyCat. Смелый и вневременной кутюрный узор, известный бесконечной силой соблазна и длительным интенсивным шлейфом. Аромат, вдохновленный силой традиционного анималистического принта. Ноты: черный перец, розовый перец, элеми, ладан, шафран, бурбонная ваниль, замша и кедр.

Смелый и вневременной кутюрный узор, известный бесконечной силой соблазна и длительным интенсивным шлейфом. Аромат, вдохновленный силой традиционного анималистического принта. Ноты: черный перец, розовый перец, элеми, ладан, шафран, бурбонная ваниль, замша и кедр. Gris Dior. Эта парфюмированная вода очерчивает определенную целостность в образе серого цвета. Gris Dior раскрывается разными гранями, чередуя цветочные и древесные акценты, формирует таинственный шипровый аромат, усеянный нотами цитрусовых, розы, фиалки и дубового мха. Аромат хорошо играет на контрастах и раскрывает самые смелые нюансы своих владельцев.

Эта парфюмированная вода очерчивает определенную целостность в образе серого цвета. Gris Dior раскрывается разными гранями, чередуя цветочные и древесные акценты, формирует таинственный шипровый аромат, усеянный нотами цитрусовых, розы, фиалки и дубового мха. Аромат хорошо играет на контрастах и раскрывает самые смелые нюансы своих владельцев. Amouroud Wet Stone. Этот гениальный аромат напоминает силу и великолепие горного водопада. Энергичные и бодрящие ноты морской соли, бергамота и лимона сливаются в искрящейся верхней ноте. Это аромат душистой земли, увлажненной брызгами воды. А тонкие специи – имбирь, сливочный кардамон и шалфей – еще больше раскрывают его сложный характер.

Выбрал ли ты для себя идеальные духи? Взгляни на этот перечень, возможно, он поспособствует / Фото freepik