Два роки у глибинах космосу: що зміг побачити телескоп Джеймс Вебб – добірка видовищних фото

Космічний телескоп Джеймс Вебб (JWST) запустили на орбіту два роки тому. Для роботи у космосі це малий строк, але апарат уже почав змінювати погляди астрономів на наш Всесвіт та його історію.

А світлини, зроблені телескопом, можна сміливо зарахувати до найкращих зображень космосу. Сьогодні на Men 24 ми покажемо тобі добірку таких.

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Супертелескоп Джеймс Вебб показав нам глибини Всесвіту

Інфрачервона космічна обсерваторія зазирнула в історію Всесвіту на 13,5 мільярда років – стільки часу здаля линуло до нас світло. Причім чимало сфотографованих об'єктів виявилися яскравішим, масивнішими та краще сформованими, ніж вважали вчені. А отже, телескоп Джеймс Вебб вже змінює наукове мислення.



Знімок туманності, зроблений телескопом JWST / Фото NASA, ESA, CSA



Сузір'я Кассіопея А, залишки наднової з основним кільцем у 15 світлових років / Фото NASA, ESA, CSA



Юпітер в інфрачервоному світлі з вершинами конвективних аміачних хмар / Фото NASA, ESA, CSA



Галактика Вир M51 – її видно й у бінокль, але Вебб показує неймовірні деталі / Фото NASA, ESA, CSA

телескоп Джеймс Вебб – це не тільки про фото. Понад 70% роботи – це спектроскопічний аналіз космічних об'єктів, завдяки чому астрономи здобувають інформацію про хімічний склад, температуру, щільність і швидкість об'єктів.



Молекулярна хмара Хамелеон I за 630 світлових років містить крихти льоду / Фото NASA, ESA, CSA



Стрілець С біля центру галактики – світлина охоплює 50 світлових років та пів мільйона зірок / Фото NASA, ESA, CSA



Галактика NGC 3256 у сузір'ї Вітрила – результат зіткнення двох галактик 500 мільйонів років тому / Фото NASA, ESA, CSA



Крабоподібна туманність – залишки наднової, розташовані за 6500 світлових років у сузір'ї Тельця / Фото NASA, ESA, CSA

Джеймс Вебб, як планували, мав прослужити близько 10 років. Але економія палива та точні розрахунки збільшили цю потенційну цифру до 20 років, якщо не більше. Тож астрономи можуть не поспішати зі своїми спостереженнями й застосовувати довгостроковий, стратегічний підхід до роботи. І ми з вами побачимо ще чимало чудових космічних світлин.



Сатурн виглядає похмуро через метан в атмосфері, що поглинає інфрачервоне випромінювання / Фото NASA, ESA, CSA



Зірка-немовля HH212, якій від сили 50 тисяч років і яка має 1,6 світлового року діаметр / Фото NASA, ESA, CSA



JADES-GS-z13-0 – найраніша підтверджена галактика, виникла лише через 325 мільйонів років після Великого вибуху / Фото NASA, ESA, CSA, ілюстрація ВВС



Зоряне скупчення IC 348 у Персеї – це тонкі нитки газу і потоки пилу між кластерами яскравих зірок / Фото NASA, ESA, CSA



WHL0137-LS Еарендел, Ранкова зоря – її вважають найвіддаленішою від Землі й першою з відомих зірок / Фото NASA, ESA, CSA, ілюстрація ВВС

саме телескоп Джеймс Вебб підтвердив, що світло від Ранкової зорі випущене через 900 мільйонів років після Великого вибуху й летіло до Землі 12,9 мільярда років.



Туманність Оріона можна побачити в нічному небі неозброєним оком, має 4 світлові роки у поперечнику / Фото NASA, ESA, CSA



Ро Змієносця – подвійна зірка, яка складається з білого субгіганта і білої зорі за 400 світлових років від Землі / Фото NASA, ESA, CSA