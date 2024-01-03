А світлини, зроблені телескопом, можна сміливо зарахувати до найкращих зображень космосу. Сьогодні на Men 24 ми покажемо тобі добірку таких.
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Супертелескоп Джеймс Вебб показав нам глибини Всесвіту
Інфрачервона космічна обсерваторія зазирнула в історію Всесвіту на 13,5 мільярда років – стільки часу здаля линуло до нас світло. Причім чимало сфотографованих об'єктів виявилися яскравішим, масивнішими та краще сформованими, ніж вважали вчені. А отже, телескоп Джеймс Вебб вже змінює наукове мислення.
Знімок туманності, зроблений телескопом JWST / Фото NASA, ESA, CSA
Сузір'я Кассіопея А, залишки наднової з основним кільцем у 15 світлових років / Фото NASA, ESA, CSA
Юпітер в інфрачервоному світлі з вершинами конвективних аміачних хмар / Фото NASA, ESA, CSA
Галактика Вир M51 – її видно й у бінокль, але Вебб показує неймовірні деталі / Фото NASA, ESA, CSA
Молекулярна хмара Хамелеон I за 630 світлових років містить крихти льоду / Фото NASA, ESA, CSA
Стрілець С біля центру галактики – світлина охоплює 50 світлових років та пів мільйона зірок / Фото NASA, ESA, CSA
Галактика NGC 3256 у сузір'ї Вітрила – результат зіткнення двох галактик 500 мільйонів років тому / Фото NASA, ESA, CSA
Крабоподібна туманність – залишки наднової, розташовані за 6500 світлових років у сузір'ї Тельця / Фото NASA, ESA, CSA
Сатурн виглядає похмуро через метан в атмосфері, що поглинає інфрачервоне випромінювання / Фото NASA, ESA, CSA
Зірка-немовля HH212, якій від сили 50 тисяч років і яка має 1,6 світлового року діаметр / Фото NASA, ESA, CSA
JADES-GS-z13-0 – найраніша підтверджена галактика, виникла лише через 325 мільйонів років після Великого вибуху / Фото NASA, ESA, CSA, ілюстрація ВВС
Зоряне скупчення IC 348 у Персеї – це тонкі нитки газу і потоки пилу між кластерами яскравих зірок / Фото NASA, ESA, CSA
WHL0137-LS Еарендел, Ранкова зоря – її вважають найвіддаленішою від Землі й першою з відомих зірок / Фото NASA, ESA, CSA, ілюстрація ВВС
Туманність Оріона можна побачити в нічному небі неозброєним оком, має 4 світлові роки у поперечнику / Фото NASA, ESA, CSA
Ро Змієносця – подвійна зірка, яка складається з білого субгіганта і білої зорі за 400 світлових років від Землі / Фото NASA, ESA, CSA