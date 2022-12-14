Звісно, ми щодня отримуємо фото Землі із супутників і Міжнародної космічної станції. Але є щось особливе в тому, щоб побачити себе саме з іншого боку Місяця. Пригадаймо й інші величні фото, які змінили наше бачення Землі.

Також цікаво Їх шукали найчастіше: 10 найпопулярніших коктейлів у 2022 році

Earthrise – "Сходження Землі"

У грудні 1968 року троє астронавтів оберталися навколо Місяця, щоб перевірити системи під час підготовки до посадки "Аполлона-11". Аж раптом побачили дещо особливе – як Земля сходить над місячним горизонтом.

Похапцем, але вчасно розшукавши кольорову плівку, видовище вдалося зазняти. Згодом фотограф Гален Роуелл назвав це зображення "найвпливовішою фотографією довкілля, яка будь-коли була зроблена".



"Сходження Землі", 1968 / Фото NASA

Blue marble – "Синій мармур"

Остання місія "Аполлон" відбулася в 1972 році. Дорогою до Місяця астронавти сфотографували всю освітлену Сонцем Землю, схожу на кульку скляного мармуру.

Це фото – одне з найбільш відтворюваних в історії. Як і Earthrise, зображення стало емблемою екологічного руху, адже показало планету, яка потребує опіки в глобальному масштабі.



"Синій мармур", 1972 / Фото NASA

Pale blue dot – "Бліда блакитна крапка"

Вигляд Землі з найбільшої відстані вдалося отримати з космічного корабля "Вояджер-1" у 1990 році. На прохання астронома Карла Сагана корабель востаннє навів камеру на Землю з відстані 6 мільярдів кілометрів. Якщо Blue marble нагадує про тендітну Землю, то Pale blue dot підкреслює незначущість Землі у космосі.

Подумайте ще раз про цю крапку. Це тут. Це дім. Це ми. На ньому всі, кого ви любите, усі, кого ви знаєте, усі, про кого ви будь-коли чули, кожна людина, яка будь-коли жила,

– так описав фото сам Саган.

Він тоді наголосив на марності людської ненависті, насильства та війни в контексті космосу. Шкода, що дехто за східним кордоном України цього досі не зрозумів.



"Бліда блакитна крапка", 1990 / Фото NASA, JPL-Caltech

А що ж зображення з "Оріона"

Воно пропонує нам дещо інше. У всіх попередніх випадках на фото ми бачили тільки те, що знімали, але не тих, хто це робив. Це створювало враження об’єктивного погляду, але залишало поза увагою соціальний і політичний контекст.

У випадку з новою світлиною ми знаємо, що фотографує і хто.

Бачимо логотип NASA просто в центрі – а це символ.

Як і найбільший об’єкт на зображенні – людська техніка, космічний корабель.

Тож меседж такий: сила людства зосереджена більше не на Землі, а на здатності залишити її.