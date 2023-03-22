У 2022 році користувачі мережі, як виявилося, здебільшого обирали прості паролі, попри часті застереження щодо загрози зламу. Люди при цьому використовували імена знаменитостей та назви суспільно-політичних подій.

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Продовжують з'являтися повідомлення про продаж викрадених паролів у даркнеті, що призводить до хакерських атак – нерідко з серйозними наслідками для власників акаунтів. Найчастіше страждають ті паролі, які використовуються для кількох інтернет-платформ одночасно.

Taylor Swift та Bad Bunny були особливо популярними у 2022 році

Згідно з дослідженням служби онлайн-безпеки Atlas VPN, сотні тисяч даних доступу у 2022 році містили імена таких знаменитостей, як Тейлор Свіфт, Бед Банні, Дженніфер Лопес, Бен Аффлек та Ілон Маск.

Наприклад, десятий альбом Тейлор Свіфт "Midnights", який вже приніс 214 мільйонів євро творцям, став причиною того, що паролі "Taylor", "Taylor Swift", "Swiftie" і "midnights" люди використали 186 000 разів!

Статус Беда Банні як найбільш прослуховуваного артиста на Spotify у 2022 році також, очевидно, призвів до того, що "Bad Bunny", "Tití" і "Verano" стали надзвичайно популярними паролями. Дві останні пісні є одними з найпопулярніших ("Tití Me Preguntó", "Un Verano Sin Ti") і прослуховувалися 141 000 разів.

Навіть любовне повернення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека знайшло своє відображення в облікових даних – як "Jennifer Lopez", "Jlo", "Ben Affleck" і "Bennifer", які використали 46 000 разів.



Не обирайте прості паролі – на них вже чатують кіберзловмисники / Фото freepik

Соціальні й політичні події також надихали на створення паролів

Соціально-політичні події, такі як поглинання Twitter Ілоном Маском, також спонукали користувачів по всьому світу використовувати "twitter" і "elon musk" як паролі – 74 000 разів.

Навіть смерть британської королеви Єлизавети та інші новини про королівську родину викликали резонанс і сприяли використанню "Queen", "Queen Elizabeth" і "Royal Family" як паролів – 167 000 разів.

Світові політичні події, як-от війна в Україні, також стали шаблоном для деяких паролів: часто використовувані з цієї категорії – "Russia", "Russian war", "Ukraine", "Ukraine war" і "Trump" (враховуючи й варіанти національними мовами).