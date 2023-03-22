У 2022 році користувачі мережі, як виявилося, здебільшого обирали прості паролі, попри часті застереження щодо загрози зламу. Люди при цьому використовували імена знаменитостей та назви суспільно-політичних подій.
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Продовжують з'являтися повідомлення про продаж викрадених паролів у даркнеті, що призводить до хакерських атак – нерідко з серйозними наслідками для власників акаунтів. Найчастіше страждають ті паролі, які використовуються для кількох інтернет-платформ одночасно.
Taylor Swift та Bad Bunny були особливо популярними у 2022 році
Згідно з дослідженням служби онлайн-безпеки Atlas VPN, сотні тисяч даних доступу у 2022 році містили імена таких знаменитостей, як Тейлор Свіфт, Бед Банні, Дженніфер Лопес, Бен Аффлек та Ілон Маск.
- Наприклад, десятий альбом Тейлор Свіфт "Midnights", який вже приніс 214 мільйонів євро творцям, став причиною того, що паролі "Taylor", "Taylor Swift", "Swiftie" і "midnights" люди використали 186 000 разів!
- Статус Беда Банні як найбільш прослуховуваного артиста на Spotify у 2022 році також, очевидно, призвів до того, що "Bad Bunny", "Tití" і "Verano" стали надзвичайно популярними паролями. Дві останні пісні є одними з найпопулярніших ("Tití Me Preguntó", "Un Verano Sin Ti") і прослуховувалися 141 000 разів.
- Навіть любовне повернення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека знайшло своє відображення в облікових даних – як "Jennifer Lopez", "Jlo", "Ben Affleck" і "Bennifer", які використали 46 000 разів.
Не обирайте прості паролі – на них вже чатують кіберзловмисники / Фото freepik
Соціальні й політичні події також надихали на створення паролів
Соціально-політичні події, такі як поглинання Twitter Ілоном Маском, також спонукали користувачів по всьому світу використовувати "twitter" і "elon musk" як паролі – 74 000 разів.
Навіть смерть британської королеви Єлизавети та інші новини про королівську родину викликали резонанс і сприяли використанню "Queen", "Queen Elizabeth" і "Royal Family" як паролів – 167 000 разів.
Світові політичні події, як-от війна в Україні, також стали шаблоном для деяких паролів: часто використовувані з цієї категорії – "Russia", "Russian war", "Ukraine", "Ukraine war" і "Trump" (враховуючи й варіанти національними мовами).