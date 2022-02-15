Не лише жим від грудей: вправи зі штангою, які прокачають усе твоє тіло

Хто сказав, що робота над тілом своєї мрії має бути одноманітною та нудною? До твоєї уваги три круті функціональні вправи зі штангою, які ти однозначно повинен спробувати!

Ними поділився фітнес-тренер з ютуб-каналу "Запитай тренера!". Гарантуємо, ти по-новому глянеш на роботу зі штангою. Ба більше, у тебе буде можливість внести кілька крутих змін у свою тренувальну рутину.

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У чому користь функціональних вправ З їхньою допомогою ти можеш розвивати координацію, працювати над своєю силою, прокачувати швидкість та витривалість, а також гнучкість. Пріоритет таких тренувань полягає у тому, що ти працюєш над усім своїм тілом рівномірно. Твоя задача – гармонічно розвинути усю мускулатуру, а не лише якісь окремі групи м'язів.

Не втомлюємося нагадувати про важливість розминки перед тренуванням. Це дозволить тобі не лише розігріти м'язи, а й уникнути травматизму. Останній, якщо ти не забув, може поставити на паузу роботу над твоїм тілом.

Три круті функціональні вправи зі штангою

Дивися на відео, як виконувати вправи:

Почергове вижимання

Задача: виконай 3 підходи по 20 – 30 повторень

Це динамічна вправа з акцентом на дельтоподібні м'язи та бічні м'язи преса.

Повороти зі штангою

Задача: виконай 3 підходи по 20 – 30 повторень

У цьому випадку тренер пропонує статодинамічну вправу з навантаженням на косі м'язи живота та акцентом на дельтоподібні м'язи.

Присідання з вижиманням

Задача: виконай 3 підходи по 20 – 30 повторень

Це ще одна динамічна вправа з навантаженням на м'язи ніг та акцентом на дельтоподібні м'язи.

Особливість цього комплексу полягає в тому, що він може бути:

суперсетом, де ти виконуєш вправи по колу без відпочинку;

частиною твоєї тренувальної рутини, щоб додати різноманітності роботи над своїм тілом.

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Важливо також пам'ятати, що кожне повторення ти повинен виконувати максимально якісно. Саме це дозволить отримати максимальний результат від роботи над своїм тілом. Тож не полінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Запитай тренера!

Ловіть 3 круті функціональні вправи зі штангою!

1. Почергове вижимання – динамічна вправа з акцентом на дельтоподібні м'язи та бічні м'язи преса!

2. Повороти зі штангою – статодинамічна вправа з навантаженням на косі м'язи живота та акцентом на дельтоподібні м'язи!

3. Присідання з вижиманням – динамічна вправа з навантаженням на м'язи ніг та акцентом на дельтоподібні м'язи!