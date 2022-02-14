Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Марко Хіменес. Візьми їх на озброєння, щоб стати кращою версією себе вчорашнього!

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Якщо у вас є проблеми з нарощуванням верхньої частини грудей, спочатку приберіть похилі рухи, коли рівень енергії максимальний,

– рекомендує тренер.

Ми ж нагадаємо про важливість розминки. З її допомогою ти зможеш не лише уникнути травматизму, а й ефективніше нарощувати м'язову масу.

Як накачати рельєфні груди

Жим лежачи на похилій лаві

Задача: виконай 4 підходи по 12 повторень

Жим лежачи

Задача: виконай 4 підходи по 12 повторень

Почерговий жим на похилій лаві

Задача: виконай 4 підходи по 10 повторень на кожну сторону

Розведення рук з тросом

Задача: виконай 4 підходи по 12 повторень

Підйом рук з тросом

Задача: виконуй 4 підходи до відмови на кожну руку

Жим штанги на похилій лаві

Задача: виконуй 4 підходи по 12 повторень

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Візьми на озброєння цей комплекс вправ. З його допомогою ти матимеш можливість досягнути бажаних результатів. Головне – приділяти максимум уваги якості кожного повторення.

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Пам'ятай про те, що робота над тілом твоєї мрії потребує послідовності та наполегливості. Не зупиняйся на досягнутому, щоб щодня ставати кращою версією себе вчорашнього. Гарантуємо, отримані результати не дозволять тобі зупинятися на досягнутому.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Марко Хіменеса

Тренування грудей

Якщо у вас є проблеми з нарощуванням верхньої частини грудей, спочатку приберіть похилі рухи, коли рівень енергії максимальний.

Жим лежачи на похилій лаві (4x12)

Жим лежачи (4х12)

Почерговий жим на похилій лаві (4x10)

Розведення рук з тросом (4x12)

Почерговий підйом рук з тросом до відмови (4 комплекти)

Жим штанги на похилій лаві (4x12)