Не только жим от груди: упражнения со штангой, которые прокачают все твое тело

Кто сказал, что работа над телом своей мечты должна быть однообразной и скучной? К твоему вниманию три крутых функциональных упражнения со штангой, которые ты однозначно должен попробовать!

Ими поделился фитнес-тренер с ютьюб-канала "Спроси тренера!". Гарантируем, ты по-новому взглянешь на работу со штангой. Более того, у тебя будет возможность внести несколько крутых изменений в свою тренировочную рутину.

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В чем польза функциональных упражнений С их помощью ты можешь развивать координацию, работать над своей силой, прокачивать скорость и выносливость, а также гибкость. Приоритет таких тренировок в том, что ты работаешь над всем своим телом равномерно. Твоя задача – гармонично развить всю мускулатуру, а не только отдельные группы мышц.

Не устаем напоминать о важности разминки перед тренировкой. Это позволит тебе не только разогреть мышцы, но и избежать травматизма. Последний, если ты не позабыл, может поставить на паузу работу над твоим телом.

Три крутых функциональных упражнения со штангой

Смотри на видео, как выполнять упражнения:

Поочередный выжим

Задача: выполни 3 подхода по 20 – 30 повторений

Это динамическое упражнение с акцентом на дельтовидные мускулы и боковые мускулы пресса.

Повороты со штангой

Задача: выполни 3 подхода по 20 – 30 повторений

В этом случае тренер предлагает статодинамическое упражнение с нагрузкой на косые мышцы живота и акцентом на дельтовидные мышцы.

Приседания с выжимом

Задача: выполни 3 подхода по 20 – 30 повторений

Это еще одно динамичное упражнение с нагрузкой на мышцы ног и акцентом на дельтовидные мышцы.

Особенность этого комплекса состоит в том, что он может быть:

суперсетом, где ты выполняешь упражнения по кругу без отдыха;

частью твоей тренировочной рутины, чтобы добавить разнообразие работы над своим телом.

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Важно помнить, что каждое повторение ты должен выполнять максимально качественно. Это позволит получить максимальный результат от работы над своим телом. Так что не поленись становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Текст публикации Спроси тренера!

Ловите 3 крутых функциональных упражнения со штангой!

1. Поочередный выжим – динамическое упражнение с акцентом на дельтовидные мышцы и боковые мышцы пресса!

2. Повороты со штангой – статодинамическое упражнение с нагрузкой на косые мышцы живота и акцентом на дельтовидные мышцы!

3. Приседания с выжимом – динамическое упражнение с нагрузкой на мышцы ног и акцентом на дельтовидные мышцы!