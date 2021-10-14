Не просто друзі: 7 ознак, що між вами розгорілися справжні почуття

Іноді наш зв'язок з подругою стає настільки сильним, що ми просто не можемо прожити без неї. Тож не дивно, що можуть закрадатися думки про те, що між вами дещо більше за просто дружбу. Ми розповімо, як перевірити, чи дійсно ти закоханий у свою подругу.

Для того, щоб розвіяти сумніви є кілька ознак. Вони свідчать про те, що дружба плавно переросла у щось значно більше. Гайда перевіряти себе та своє ставлення до подруги, яка, здається, уже не зовсім подруга.

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1. Ви говорите щодня

Ви спілкуєтеся один з одним, але не кожні кілька днів. Це стало вашим щоденним ритуалом. Тож не дивно, що ти не можеш заснути, якщо не перекинешся з нею кількома словами перед сном. І це одна з тих звичок, від яких просто неможливо позбутися, чи не так?

2. Між вами виникає хімія

Іноді ти просто знаєш, що між вами виникла хімія. Навіть банальні дотики або обійми починають сигналізувати про те, що між вами точно не просто дружба. Вона часто кладе руку тобі на спину або шию. Ви удвох можете триматися за руки, і це природно для вас. Підозрюємо, так ти не поводишся з іншими подругами.



Ти відчуваєш, що між вами починає виникати хімія / Фото Unsplash

3. Ти часто згадуєш її

Коли нам хтось подобається, ми мимоволі й автоматично згадуємо цю людину у кожній розмові. І це теж одна з ознак, що ви не просто друзі. А ще зверни увагу на те, в якому тоні ти згадуєш її ім'я. Відчувається нотка трепету та тепла? Тоді, друже, ти влип по самі помідори!

4. Вона нагадує про те, що самотня

Це відбувається часто несвідомо. Таким чином дівчина може натякати тобі, щоб ти нарешті зробив перший крок. Будьмо відвертими, скільком хлопцям вона може розповідати про те, що в її особистому житті затишшя? Якщо ти єдиний у цьому списку, то пора нарешті діяти.

5. Ви проводите надто багато часу разом

Ви удвох робите те, чим зазвичай займаються пари. Проводите разом більше часу, ніж потрібно зазвичай. Разом їздите по закупи, їсте разом, можете ночувати один в одного. Ви віддаєте перевагу бути удвох, окремо від усього світу.

6. Ваші обійми уже не просто дружні

Ти почуваєшся максимально затишно в її обіймах? Відчуваєш збудження, коли ваші тіла стають максимально близькими? Тоді пора змиритися з тим фактом, що для тебе вона уже не просто подруга. Зверни увагу також і на неї. Якщо вона буквально не хоче відпускати тебе, то це теж багато про що свідчить.



Ваші обійми перестали нагадувати дружні / Фото Unsplash

7. Ти починаєш ревнувати

Ревнуєш, коли вона спілкується з іншими хлопцями? Тобі погано, коли вона згадує про свого колишнього або йде на побачення? Вітаємо. Це ще один дзвіночок, який сигналізує про те, що вона для тебе не просто друг.

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Впізнав себе та свою подругу? Тоді, можливо, між вами дуже скоро закрутиться неймовірний роман. Але будь максимально обережним. Пам'ятай про те, що дружбу дуже легко зіпсувати стосунками. Тож зваж усі "За" і "Проти".