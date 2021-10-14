Чтобы развеять сомнения есть несколько признаков. Они свидетельствуют, что дружба плавно переросла в нечто большее. Айда проверять себя и свое отношение к подруге, которая, кажется, уже не совсем подруга.

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1. Вы говорите ежедневно

Вы общаетесь друг с другом, но не каждые несколько дней. Это стало вашим ежедневным ритуалом. Неудивительно, что ты не можешь уснуть, если не перебросишься с ней парой слов перед сном. И это одна из тех привычек, от которых просто невозможно избавиться, не так ли?

2. Между вами возникает химия

Иногда ты просто знаешь, что между вами возникла химия. Даже банальные прикосновения или объятия начинают сигнализировать, что между вами точно не просто дружба. Она часто кладет руку тебе на спину или шею. Вы вдвоем можете держаться за руки, и это естественно для вас. Подозреваем, так ты не ведешь себя с другими подругами.



Ты чувствуешь, что между вами начинает возникать химия / Фото Unsplash

3. Ты часто вспоминаешь ее

Когда нам кто-то нравится, мы невольно и автоматически вспоминаем этого человека в каждом разговоре. И это тоже один из признаков, что вы не просто друзья. А еще обрати внимание на то, в каком тоне ты вспоминаешь ее имя. Чувствуется нотка трепета и тепла? Тогда, друг, ты влип по самые помидоры!

4. Она напоминает, что одинокая

Это происходит часто неосознанно. Таким образом девушка может намекать тебе, чтобы ты наконец сделал первый шаг. Будем откровенны, скольким ребятам она может рассказывать, что в ее личной жизни затишье? Если ты единственный в этом списке, то пора наконец действовать.

5. Вы проводите слишком много времени вместе

Вы вдвоем делаете то, чем обычно занимаются пары. Проводите вместе больше времени, чем требуется обычно. Вместе ездите по магазинам, едите вместе, можете ночевать друг у друга. Вы предпочитаете быть вдвоем, отдельно от всего мира.

6. Ваши объятия уже не просто дружеские

Ты чувствуешь себя максимально уютно в ее объятиях? Чувствуешь возбуждения, когда ваши тела становятся максимально близкими? Тогда пора смириться с тем фактом, что для тебя она уже не просто подруга. Обрати внимание также и на нее. Если она буквально не хочет отпускать тебя, то это тоже о многом говорит.



Ваши объятия перестали напоминать дружеские / Фото Unsplash

7. Ты начинаешь ревновать

Ревнуешь, когда она общается с другими ребятами? Тебе плохо, когда она вспоминает о своем бывшем или идет на свидание? Поздравляем. Это еще один звоночек, сигнализирующий, что она для тебя не просто друг.

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