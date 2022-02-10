Не відрізнити від справжньої: блогери зробили Bugatti своїми руками з підручних матеріалів

Вартість справжньої Bugatti Chiron починається від 2,5 мільйона євро. Але наскільки складно й дорого створити рідкісний суперкар власноруч?

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Щоб зібрати репліку Bugatti Chiron, блогерам з В'єтнаму знадобився рік. Весь процес створення вони вмістили у 45-хвилинний ролик, який згодом був опублікований на ютубі. І всього за тиждень їх відео набрало майже 9 мільйонів переглядів.

Ми витратили 1 рік на створення цього автомобіля. Реалізуємо мрію на суперкар Bugatti Chiron хлопців, у яких не так багато грошей. Це відео, в якому коротко описаний процес, який ми пройшли протягом року, і в найближчому майбутньому в нас ще будуть оновлення, а також більш повна комплектація автомобіля,

– підписали відео блогери.

Блогери зробили Bugatti своїми руками: відео процесу

Як створювалася копія Bugatti Chiron

Команді умільців знадобився тонкий металевий каркас, який утворює шасі. Його обгорнули поліетиленовою плівкою, нанесли на цю основу глину і сформували всі лінії і вигини кузова. Далі поверх глини наклали шар гіпсу, коли він застиг, глину видалили – вийшла гіпсова форма, яку покрили скловолокном.

Згодом, коли зняли гіпс, вийшов готовий корпус. На ньому розмістили старий мотор від автомобіля Toyota. Точно невідомо, що це за двигун, але з 12 клапанами він, швидше за все, являє собою чотирициліндровий агрегат потужністю від 100 до 200 кінських сил. Після встановлення коробки передач та налаштування трансмісії, саморобний автомобіль пофарбували в синій колір. Копія вельми примітна і навіть оснащена повністю функціональними світлодіодними денними ходовими вогнями.

Блогери створили Bugatti своїми руками з підручних матеріалів / Фото скриншот з відео

Скільки блогери витратили на створення репліки Bugatti Chiron – невідомо, але точно в рази менше вартості оригінала. Зараз хлопці приступили до другого етапу, в рамках якого працюють над інтер'єром саморобного авто.