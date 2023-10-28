Стів Джобс використовував цей неприємний трюк, щоб перевірити кандидатів до Apple на співбесіді

Співзасновник Apple Стів Джобс жорстко підходив до процесу відбору претендентів на роботу. Але при цьому він переслідував цілком конкретну мету.

Джобс заснував одну з найуспішніших компаній у світі. І кожен, хто хотів там працювати, мав пройти співбесіду, на якій генеральний директор Apple надавав особливого значення одному нюансу.

Дивися також Шалено популярний коктейль, який стане окрасою будь-якого вечора

Стів Джобс любив бентежити кандидатів

Для Стіва Джобса рекрутинг був особистою справою. Він вважав одним з найважливіших завдань у своїй компанії хоча б іноді брати участь у співбесідах. При цьому, Джобс не цурався нетрадиційних методів, щоб випробувати претендентів.

Однією з його незвичайних практик було навмисне викликати у претендентів дискомфорт, навіть злість, під час співбесіди. І робив він це, критикуючи їхню попередню роботу.

під час співбесіди. І робив він це, критикуючи їхню попередню роботу. Для цього Джобс заздалегідь досліджував, над чим вони працювали, а потім прямо ставив їм запитання на кшталт: "Чому ви працювали з цим катастрофічним проєктом?"

Джобс присвячував один день на тиждень співбесідам із претендентами на роботу / Фото AP Photo, Tony Avelar

Чому Стів Джобс діяв саме так

Такий підхід мав чітку мету, як видно з його слів: "Найгірше, що міг зробити претендент на роботу на співбесіді – це відступити від мене і погодитися з моїми звинуваченнями". Таким чином Джобс перевіряв, чи можуть претенденти захистити свою роботу і відстояти те, що вони зробили.

Цей незвичайний підхід показує, як він підбирав собі команду: Джобс не хотів, щоб у його компанії працювали підлабузники.

Джобс не хотів, щоб у його компанії працювали підлабузники. Однак, попри свою жорстку поведінку, Джобс аж ніяк не був непохитним. Його можна було переконати, якщо опонент наводив вагомі аргументи.

Стів Джобс просто шукав співробітників, які могли бдо пошуку кращих рішень. Йому не потрібна була команда тихих, слухняних працівників, навіть якщо тим, хто з ним не погоджувався, не завжди було легко.