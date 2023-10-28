Джобс основал одну из самых успешных компаний в мире. И каждый, кто хотел там работать, должен был пройти собеседование, на котором генеральный директор Apple придавал особое значение одному нюансу.

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Стив Джобс любил смущать кандидатов

Для Стива Джобса рекрутинг был личным делом. Он считал одной из важнейших задач в своей компании хотя бы иногда участвовать в собеседованиях. При этом Джобс не сторонился нетрадиционных методов, чтобы испытать соискателей.

Одной из его необычных практик было умышленно вызвать у претендентов дискомфорт, даже злость, во время собеседования. И делал он это, критикуя их предыдущую работу.

во время собеседования. И делал он это, критикуя их предыдущую работу. Для этого Джобс заблаговременно изучал, над чем те работали, а потом прямо ставил им вопрос типа: "Почему вы работали с этим катастрофическим проектом?"



Джобс посвящал один день в неделю собеседованиям с соискателями / Фото AP Photo, Tony Avelar

Почему Стив Джобс поступал именно так

Такой подход имел четкую цель, как видно из его слов: "Худшее, что мог сделать претендент на работу на собеседовании – это отступить от меня и согласиться с моими обвинениями". Таким образом Джобс проверял, могут ли претенденты защитить свою работу и отстоять то, что они сделали.

Этот необычный подход показывает, как он подбирал себе команду: Джобс не хотел, чтобы в его компании работали подхалимы.

Джобс не хотел, чтобы в его компании работали подхалимы. Однако, несмотря на свое жесткое поведение, Джобс отнюдь не был непреклонен. Его можно было убедить, если оппонент приводил веские аргументы.

Стив Джобс просто искал сотрудников, которые могли бы подтолкнуть его для поиска лучших решений. Ему не нужна была команда тихих, послушных работников, даже если тем, кто с ним не соглашался, не всегда было легко.