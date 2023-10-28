Джобс заснував одну з найуспішніших компаній у світі. І кожен, хто хотів там працювати, мав пройти співбесіду, на якій генеральний директор Apple надавав особливого значення одному нюансу.
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Стів Джобс любив бентежити кандидатів
Для Стіва Джобса рекрутинг був особистою справою. Він вважав одним з найважливіших завдань у своїй компанії хоча б іноді брати участь у співбесідах. При цьому, Джобс не цурався нетрадиційних методів, щоб випробувати претендентів.
- Однією з його незвичайних практик було навмисне викликати у претендентів дискомфорт, навіть злість, під час співбесіди. І робив він це, критикуючи їхню попередню роботу.
- Для цього Джобс заздалегідь досліджував, над чим вони працювали, а потім прямо ставив їм запитання на кшталт: "Чому ви працювали з цим катастрофічним проєктом?"
Джобс присвячував один день на тиждень співбесідам із претендентами на роботу / Фото AP Photo, Tony Avelar
Чому Стів Джобс діяв саме так
Такий підхід мав чітку мету, як видно з його слів: "Найгірше, що міг зробити претендент на роботу на співбесіді – це відступити від мене і погодитися з моїми звинуваченнями". Таким чином Джобс перевіряв, чи можуть претенденти захистити свою роботу і відстояти те, що вони зробили.
- Цей незвичайний підхід показує, як він підбирав собі команду: Джобс не хотів, щоб у його компанії працювали підлабузники.
- Однак, попри свою жорстку поведінку, Джобс аж ніяк не був непохитним. Його можна було переконати, якщо опонент наводив вагомі аргументи.