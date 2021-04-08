Дещо несподіване про футбольні кричалки: первісні звички сучасної людини

Джерело:24 канал
Чи задумувався ти, чому люди так люблять футбольні кричалки? Або чому поїздка на ескалаторі викликає мало не дитяче захоплення?
А ще цікаво – чому ми вважаємо багатьох хижаків красивими. Продовжуємо на Men 24 говорити про речі, які сидять глибоко в нас ще з первісних часів.
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Що змушує тебе спостерігати за кожним рухом хижака з безпечної відстані? Первісний інстинкт, ясна річ. Наприклад, великі котячі у давні часи були заклятими ворогами нашого виду і головною причиною багатьох смертей.
Саме тому леви, тигри та леопарди притягують наш погляд, здаються красивими, пластичними й привабливими – для спостерігання. А от страху ми вже майже не відчуваємо.
Інстинкти – ось що найчастіше визначає наші перші реакції / Фото pinterest
У цього є просте пояснення. Річ у тім, що первісні люди жили дуже динамічно – днями полювали або годинами ходили у пошуках рослинної їжі. Тож будь-яку нагоду чи мить для перепочинку використовували залюбки.
Показовий приклад – вибір між сходами й ескалатором, якщо вони розташовані поруч. У США підрахували, що тільки 3% людей вибирають сходи. 97% же ідуть на ескалатор – керуючись інстинктом, який вимагає економити енергію.
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Скандування багатотисячних футбольних стадіонів у коронавірусні часи ми не бачимо. Але, погодься, сумуємо за цим. Чому ж? Бо створення групового ритмічного шуму – поведінкова особливість приматів.
А гуртом, як відомо, легше й батька бити. А не тільки суперників за територію зі смачнішими бананами, ворогів на полі бою за рідну землю, або спортивних опонентів на футбольних стадіонах.