Ним можна збирати нафту: 5 несподіваних фактів про волосся

Упродовж тисячоліть люди плекали й вивчали своє волосся. Чи за цей час вдалося пізнати щось цікаве? Авжеж, так!

Ти, звісно, знаєш, що у людини в середньому є 100 – 150 тисяч волосинок. Але є дещо, про що ти, найімовірніше, раніше не чув.

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Секс впливає на швидкість росту волосся

Так, у цього твердження є наукове підґрунтя. За ріст волосся на твоєму тілі відповідає тестостерон.

Після сексу, як відомо з низки досліджень, у твоєму організмі відбувається значний викид цього гормону .

. Та навіть передчуття сексу може спричинити те саме.

Тобто, коли ти кохаєшся чи навіть думаєш про це, твоя чуприна росте швидше, ніж зазвичай.

Волоссям можна збирати нафту

Волосся погано вбирає воду. А от з жирами справляється дуже добре, як і, в принципі, з будь-якими маслянистими речовинами. Саме тому з волосся роблять сорбуючі бони.

Що це таке? Простими словами: волоссям набивають капронові колготки, і потім ці "волосяні ковбаси" (бони) викладають уздовж берегової лінії.

Простими словами: волоссям набивають капронові колготки, і потім ці "волосяні ковбаси" (бони) викладають уздовж берегової лінії. Ці бони чудово вбирають нафту з поверхні води (наприклад, після аварій танкерів або інших надзвичайних ситуацій).

у травні 2010 під час розливу нафти у Мексиканській затоці перукарі та власники собачих салонів по всьому світу збирали волосся та шерсть для збирання нафти, аби врятувати екологію в регіоні.



Секс впливає на швидкість росту волосся, задумайся / Фото unsplash

Волосся, яке ти бачиш – це мертві клітини

Якщо глянеш на волосся під мікроскопом, то побачиш, що це мертві клітини, нашаровані одна на одну. Жива частина волосся ж розташована всередині фолікула.

Гоління як випробування сили волі

Сьогодні це простий, навіть елементарний процес. А от наші давні предки змушені були вдаватися іноді до дуже дивних способів боротьби з волоссям на тілі.

Його видаляли з використанням суміші котячих фекалій з оцтом.

А ще – суміші миш'яку з негашеним вапном та інших дивацтв.

Ризикові були, еге ж?

Demodex folliculorum

Таку назву має дрібний кліщ, який живе у людській шкірі (власне, у волосяному фолікулі) й харчується відмерлими клітинами, жирами та іншими речами, які накопичуються навколо фолікулів.

Щоб ти знав: в одному фолікулі можуть жити до 25 кліщів.

в одному фолікулі можуть жити до 25 кліщів. Але не лякайся – так вже сталося, що ці істотки є нашими супутниками життя, й ніде від них не дітися.