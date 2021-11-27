Ты, конечно, знаешь, что у человека в среднем есть 100 – 150 тысяч волосков. Но есть кое-что, о чем ты, вероятнее всего, раньше не слышал.

Также интересно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

Секс влияет на скорость роста волос

Да, у этого утверждения есть научная основа. За рост волос на твоем теле отвечает тестостерон .

После секса, как известно из ряда исследований, в твоем организме происходит значительный выброс этого гормона .

Да даже предчувствие секса может повлечь за собой то же самое.

То есть, когда ты занимаешься любовью или даже думаешь об этом, твоя шевелюра растет быстрее , чем обычно.

Волосами можно собирать нефть

Волосы плохо впитывают воду. А вот с жирами справляется очень хорошо, как и, в принципе, с любыми маслянистыми веществами. Именно поэтому из волос делают сорбирующие боны.

Что это такое? Простыми словами: волосами набивают капроновые колготки, а потом эти "волосяные колбасы" (боны) выкладывают вдоль береговой линии.

Эти боны прекрасно впитывают с поверхности воды нефть (например, после аварий танкеров или других чрезвычайных ситуаций).

Интересный факт: в мае 2010 года во время разлива нефти в Мексиканском заливе парикмахеры и владельцы собачьих салонов по всему миру собирали волосы и шерсть для собирания нефти, чтобы спасти экологию в регионе.



Секс влияет на скорость роста волос, задумайся / Фото unsplash

Волосы, которые ты видишь – это мертвые клетки

Если взглянешь на волосы под микроскопом, то увидишь, что это мертвые клетки, наслоенные друг на друга. Живая часть волос расположена внутри фолликула.

Бритье как испытание силы воли

Сегодня это простой даже элементарный процесс. А вот наши древние предки вынуждены были прибегать иногда к очень странным способам борьбы с волосами на теле.

Его удаляли с использованием смеси кошачьих фекалий с уксусом.

А еще – смеси мышьяка с негашеной известью и других странностей.

Рисковые были, да?

Demodex folliculorum

Так называется мелкий клещ, который живет в человеческой коже (собственно, в волосяном фолликуле) и питается отмершими клетками, жирами и другими вещами, которые накапливаются вокруг фолликулов.

Чтобы ты знал: в одном фолликуле могут жить до 25 клещей.

Но не пугайся – так уж случилось, что эти существа являются нашими спутниками жизни, и нигде от них не деться.