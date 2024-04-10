Власне, коли існування революційної частинки підтвердили у 2012 році, її й назвали на честь ученого – бозоном Хіггса. На неї ще кажуть – "частинка Бога", бо вона пояснює взаємодії різних сил Всесвіту.

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Пітер Хіггс помер у 94 роки

Британський науковець помер після нетривалої хвороби у 94 роки, це сталося 8 квітня 2024 року. В університетській заяві про смерть Пітера Хіггса вказано, що бачення та уява вченого збагатили знання людства про світ.

Там також нагадали, що Хіггс передбачив існування нової частинки ще у 1964 році. І лише майже через 50 років експерименти у Великому адронному колайдері в ЦЕРНі нарешті підтвердили теорію Хіггса.

За свою роботу вчений здобув Нобелівську премію з фізики у 2013 році разом із Франсуа Енглером.

Передбачений Хіггсом бозон приніс вченому Нобелівську премію майже через 50 років / Фото London News Pictures

Разом з іншими фізиками Хіггс намагався пояснити, чому елементарні частинки нашого Всесвіту мають масу та як можна звести три фундаментальні сили – електромагнетизм, слабку та сильну ядерні взаємодії – в одну загальну теорію.

Близькі Пітера Хіггса кажуть, що в житті той був сором'язливою людиною, яка уникала уваги преси. Дізнавшись про здобуття Нобелівської премії, він розплакався, але сказав журналістам лише одне: "Дуже приємно іноді мати правду на своєму боці".