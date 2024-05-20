Гроші допомагають схуднути – і не в такий спосіб, про який ти подумав

Згідно з новим дослідженням британських учених, люди з ожирінням учетверо більше скидають ваги, якщо їм дають за це гроші. В ідеалі – наприкінці шляху до схуднення.

Професор Пет Ходдінот з Університету Стірлінга у Шотландії очолював дослідження "Гра в камені", що тривало цілий рік. Його результати опубліковані в журналі JAMA Network. Участь брали 585 чоловіків із середнім індексом маси тіла 37,7.

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Учені знайшли стимул, який підвищує ймовірність схуднення чоловіків у 4 рази

Дослідження показало, що учасникам допомогли схуднути надсилання мотиваційних текстових повідомлень з інформацією про зміну способу життя, доступ до онлайн-ресурсів, а головно – фінансові стимули.

Чоловіків розділили на три групи. Одна група отримувала грошові заохочення та мотиваційні текстові повідомлення, інша – тільки мотиваційні текстові повідомлення, а третя не отримувала нічого.

Чоловіки, яким дісталися гроші та повідомлення, втратили в середньому 4,8% ваги.

Ті, кому надсилали лише текстові повідомлення – 2,7%.

А ті, хто не отримував ні того, ні іншого, схудли лише на 1,3% (тобто учетверо менше, ніж у першій групі).

Процес схуднення видається простішим, коли віднайти правильні стимули / Фото stockking@freepik

Схуднення може покращити самопочуття людей, знизити ризик багатьох проблем зі здоров'ям і допомогти медичним службам у їхній роботі з підтримки здоров'я чоловіків. Однак ми знаємо, що чоловіки часто не люблять відвідувати традиційні групи для схуднення,

– мовиться у пресрелізі JAMA.

Щоб знайти стимули, вчені дуже ретельно спланували "дослідження, створене чоловіками й для чоловіків".

Учасники першої групи знали, що на рахунку кожного є 507 доларів, які стануть доступними після завершення дослідження.

Але якщо вони не досягнуть поставлених цілей зі зниження ваги, гроші заберуть, за кожну недосягнуту – певну суму.

З цієї групи 27 чоловіків отримали всю суму, а в середньому ці чоловіки отримали по 162 долари.

що дослідження підтвердило таке: грошові заохочення є популярним та ефективним способом допомогти чоловікам схуднути.

Ця ініціатива може стати недорогим рішенням для держави – її можна сміливо пропонувати чоловікам, адже процедура потребує лише чотирьох коротких візитів на зважування, а гроші виплачують тільки наприкінці та тим, хто втратить понад 5% від початкової ваги.