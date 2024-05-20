Деньги помогают похудеть – но не тем способом, о котором ты подумал

Согласно новому исследованию британских ученых, люди с ожирением в четыре раза больше сбрасывают веса, если им дают за это деньги. В идеале – в конце пути к похудению.

Профессор Пэт Ходдинот из Университета Стирлинга в Шотландии возглавлял исследование "Игра в камни", которое длилось целый год. Его результаты опубликованы в журнале JAMA Network. Участие принимали 585 мужчин со средним индексом массы тела 37,7.

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Ученые нашли стимул, который повышает вероятность похудения мужчин в 4 раза

Исследование показало, что участникам помогли похудеть отправки мотивационных текстовых сообщений с информацией об изменении образа жизни, доступ к онлайн-ресурсам, а главное – финансовые стимулы.

Мужчин разделили на три группы. Одна группа получала денежные поощрения и мотивационные текстовые сообщения, другая – только мотивационные текстовые сообщения, а третья не получала ничего.

Мужчины, которым достались деньги и сообщения, потеряли в среднем 4,8% веса.

Те, кому присылали только текстовые сообщения – 2,7%.

А те, кто не получал ни того, ни другого, похудели лишь на 1,3% (а это в четыре раза меньше, чем в первой группе).

Процесс похудения кажется проще, когда удается найти правильные стимулы / Фото stockking@freepik

Похудение может улучшить самочувствие людей, снизить риск многих проблем со здоровьем и помочь медицинским службам в их работе по поддержанию здоровья мужчин. Однако мы знаем, что мужчины часто не любят посещать традиционные группы для похудения,

– говорится в пресс-релизе JAMA.

Чтобы найти стимулы, ученые очень тщательно спланировали "исследование, созданное мужчинами и для мужчин".

Участники первой группы знали, что на счету каждого есть 507 долларов, которые станут доступными после завершения исследования.

Но если они не достигнут поставленных целей по снижению веса, деньги заберут, за каждую недостигнутую – определенную сумму.

Из этой группы 27 мужчин получили всю сумму, а в среднем эти мужчины получили по 162 доллара.

что исследование подтвердило следующее: денежные поощрения являются популярным и эффективным способом помочь мужчинам похудеть.

Эта инициатива может стать недорогим решением для государства – ее можно смело предлагать мужчинам, ведь процедура требует лишь четырех коротких визитов на взвешивание, а деньги выплачивают только в конце и тем, кто потеряет более 5% от первоначального веса.