Напівавто – напівробот: поглянь на новий місячний "марсохід" від NASA для астронавтів Artemis

Наступний місячний автомобіль NASA буде частково транспортним засобом, частково роботом.Його планують створити для транспортування екіпажу з двох астронавтів на поверхні Місяця, але також він буде функціонувати напівавтономно для проведення експериментів самостійно.

Подібно до того, як працюють марсоходи Perseverance або Curiosity на Марсі, LTV (так наразі назвали апарат) збиратиме зразки й робитиме аналізи, а віддалені оператори керуватимуть роботою.

Зараз NASA закликає приватні компанії подавати заявки на долучення до проєкта – до 10 липня. Адже LTV (Lunar Terrain Vehicle) важливий для майбутніх місій Artemis на Місяць.

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Яким буде місяцехід NASA наступного покоління на поверхні Місяця

У NASA опублікували перелік вимог до послуг та дизайну, яким повинні відповідати потенційні виробники LTV.

Подібно до підходу NASA до Crew Dragon компанії SpaceX і програми комерційного екіпажу для перевезення астронавтів на МКС, претенденти на створення LTV повинні надавати комплексні послуги в рамках свого контракту, "від розробки й доставки на поверхню Місяця до виконання операцій".

Космічне агентство хоче, щоб LTV міг працювати автономно, і тому планує оснастити апарат набором наукових інструментів, роботизованою рукою і пошуковими інструментами для продовження досліджень під час перерв між екіпажами Artemis, які з'являться на поверхні Місяця вперше за понад 50 років.



Екіпаж місії NASA Artemis працює на Місяці, бачення художника / Зображення NASA

Artemis 3 стане першою висадкою на Місяць в рамках програми, і наразі її запуск заплановано на кінець 2025 року. Однак LTV ще не буде її частиною. Пілотовані операції з використанням нового місяцехода розпочнуться лише з запуском Artemis 5 у 2029 році.

Пілотовані операції з використанням нового місяцехода розпочнуться лише з запуском Artemis 5 у 2029 році. За допомогою LTV у NASA сподіваються ефективніше знаходити ресурси на поверхні Місяця, враховуючи водяний лід, який можна переробляти для створення широкого спектра необхідних речей – від питної води до ракетного палива. Що своєю чергою є важливим компонентом довгострокових космічних місій.

хто отримає контракт на створення LTV, стане відомо у листопаді 2023 року. І яка б це не була компанія, вона має довести можливості апарату на поверхні Місяцяяк NASA прийме роботу.