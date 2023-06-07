Подібно до того, як працюють марсоходи Perseverance або Curiosity на Марсі, LTV (так наразі назвали апарат) збиратиме зразки й робитиме аналізи, а віддалені оператори керуватимуть роботою.

Зараз NASA закликає приватні компанії подавати заявки на долучення до проєкта – до 10 липня. Адже LTV (Lunar Terrain Vehicle) важливий для майбутніх місій Artemis на Місяць.

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Яким буде місяцехід NASA наступного покоління на поверхні Місяця

У NASA опублікували перелік вимог до послуг та дизайну, яким повинні відповідати потенційні виробники LTV.

Подібно до підходу NASA до Crew Dragon компанії SpaceX і програми комерційного екіпажу для перевезення астронавтів на МКС, претенденти на створення LTV повинні надавати комплексні послуги в рамках свого контракту, "від розробки й доставки на поверхню Місяця до виконання операцій".

Космічне агентство хоче, щоб LTV міг працювати автономно, і тому планує оснастити апарат набором наукових інструментів, роботизованою рукою і пошуковими інструментами для продовження досліджень під час перерв між екіпажами Artemis, які з'являться на поверхні Місяця вперше за понад 50 років.



Екіпаж місії NASA Artemis працює на Місяці, бачення художника / Зображення NASA

Artemis 3 стане першою висадкою на Місяць в рамках програми, і наразі її запуск заплановано на кінець 2025 року. Однак LTV ще не буде її частиною. Пілотовані операції з використанням нового місяцехода розпочнуться лише з запуском Artemis 5 у 2029 році.

Пілотовані операції з використанням нового місяцехода розпочнуться лише з запуском Artemis 5 у 2029 році. За допомогою LTV у NASA сподіваються ефективніше знаходити ресурси на поверхні Місяця, враховуючи водяний лід, який можна переробляти для створення широкого спектра необхідних речей – від питної води до ракетного палива. Що своєю чергою є важливим компонентом довгострокових космічних місій.

Зауважмо, хто отримає контракт на створення LTV, стане відомо у листопаді 2023 року. І яка б це не була компанія, вона має довести можливості апарату на поверхні Місяця перед тим, як NASA прийме роботу.