Подобно тому, как работают марсоходы Perseverance или Curiosity на Марсе, LTV (так назвали аппарат) будет собирать образцы и делать анализы, а удаленные операторы будут управлять работой.

Сейчас NASA призывает частные компании подавать заявки на присоединение к проекту – до 10 июля. Ведь LTV (Lunar Terrain Vehicle) важен для будущих миссий Artemis на Луну.

Также интересно Такого ты еще не пробовал: как приготовить Кровавую Мэри так, чтобы удивить и себя, и друзей

Каким будет луноход NASA следующего поколения на поверхности Луны

В NASA опубликовали перечень требований к услугам и дизайну, которым должны отвечать потенциальные производители LTV.

Подобно подходу NASA к Crew Dragon компании SpaceX и программе коммерческого экипажа для перевозки астронавтов на МКС, претенденты на создание LTV должны предоставлять комплексные услуги в рамках своего контракта, "от разработки и доставки на поверхность Луны до выполнения операций".

Космическое агентство хочет, чтобы LTV мог работать автономно, поэтому планирует оснастить аппарат набором научных инструментов, роботизированной рукой и поисковыми инструментами для продолжения исследований во время перерывов между экипажами Artemis, которые появятся на поверхности Луны впервые за более чем 50 лет.



Экипаж миссии NASA Artemis работает на Луне, видение художника / Изображение NASA

Artemis 3 станет первой высадкой на Луну в рамках программы, и ее запуск запланирован на конец 2025 года. Однако LTV еще не будет ее частью. Пилотируемые операции с использованием нового лунохода начнутся только с запуском Artemis 5 в 2029 году.

Пилотируемые операции с использованием нового лунохода начнутся только с запуском Artemis 5 в 2029 году. С помощью LTV в NASA надеются более эффективно находить ресурсы на поверхности Луны, учитывая водяной лед, который можно перерабатывать для создания широкого спектра необходимых вещей – от питьевой воды до ракетного топлива. Что в свою очередь является важным компонентом долгосрочных космических миссий.

Заметим, кто получит контракт на создание LTV, станет известно в ноябре 2023 года. Но какая бы это ни была компания, она должна доказать возможности аппарата на поверхности Луны перед тем, как NASA примет работу.