Ці ілюзії бувають різних форм, які надалі впливають на процес мислення і розуміння світу. Цього разу ми маємо оптичну ілюзію, яка дозволяє зрозуміти, чи очікує на тебе успіх у стосунках.

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Оптична ілюзія може розповісти про майбутнє у стосунках

Що ти бачиш на малюнку?

Якщо ти бачиш на малюнку півня, це означає, що наразі ти не шукаєш кохання, оскільки занадто зосереджений на досягненні успіху. У житті є багато інших речей, на яких варто зосередитися, тому, маючи чудового наставника, ти зможеш досягти своїх цілей і знову полюбити навчання, але вже повільніше.

Першою бачиш жінку?

Якщо ти побачив профіль жінки, то це свідчить про те, що ти сором'язливий і тихий, а отже, прагнеш одного дня знайти кохання. Ти також скромний і любиш тримати все в собі, що є основною причиною того, що тобі може бути важко знайти кохання.

Ти не бажаєш виходити з дому і досліджувати нові місця. У тебе чіткий розпорядок дня і ти людина звички, але в той самий час ти хоробрий і наполегливий у всьому.

Яка психологія стоїть за ілюзіями?

Оптична ілюзія – це, в основному, хибна інтерпретація реального чуттєвого досвіду, яка продовжує інтерпретувати реальність. Вона відрізняється від галюцинації та досвіду, який, здається, виникає без зовнішнього джерела стимуляції. У таких випадках ні той, ні інший досвід не обов'язково є ознакою психічного розладу, і про обидва випадки постійно повідомляють практично всім.

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Ілюзії – це особливий досвід сприйняття, в якому інформація виникає з реальних зовнішніх стимулів і, таким чином, призводить до неправильного сприйняття, яке також є помилковим враженням, що походить від об'єкта або події, від якої надходить стимуляція. Деякі з цих хибних вражень можуть виникати через фактори, які виходять за межі нашого контролю.