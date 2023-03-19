Сьогодні вже нема вимог одягати костюм на більшість робочих місць, але це не означає, що ти не маєш дбати про свій імідж. А те, як ти одягаєшся, не тільки надсилає повідомлення людям, які тебе бачать, але й може допомогти бути продуктивнішим завдяки посиленому відчуттю впевненості у собі.

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Помилки ж у виборі одягну починаються ще під час шопінгу. І справа не в тому, що ти витрачаєш забагато чи купуєш тільки брендовий одяг, а в тому, що ти просто не звертав досі уваги на найпоширеніші помилки. Ось тепер зверни!

Купівля без примірки

Можливо, тобі ліньки приміряти одяг, коли ти в магазині. Але це справді важливий крок, який допоможе заощадити час і уникнути розчарування або необхідності бігти назад до магазину, щоб знайти те, що тобі таки пасуватиме. Тож потрібно приміряти одяг, щоб переконатися, що він підходить, що немає нічого незвичного у крої та посадці, що тканина не подразнює шкіру або що немає якихось дратівливих деталей на внутрішній стороні одягу.



Костюм не вимагають повсюдно, але це не означає, що одяг на роботу не важливий / Фото rawpixel.com@freepik

Купівля без огляду на те, що вже є вдома

Купівля заради купівлі – це марна трата часу і грошей. Тож перед тим, як прикласти картку до термінала, важливо подумати, чи відповідає річ, яку ти хочеш купити, твоєму стилю і чи може вона поєднуватися з іншими речами, які вже є у твоєму гардеробі. Це нормально – купувати спонтанні речі, які виходять за межі зони комфорту, але тільки якщо вони мають сенс – тобто бодай поєднуються з чимось, що ти вже маєш.

Купівля тільки офіційних речей

Не обов'язково купувати лише сорочки, краватки та костюми для офісу, особливо якщо ти хочеш досягти сучасного та розслабленого вигляду. Шукай більш повсякденні аксесуари, такі як кросівки, футболки або навіть світшоти, які добре поєднуються з брюками та костюмами, і які дійсно допоможуть тобі підтримувати професійний стиль, але – у креативний спосіб.



Гарний вигляд додає упевненості в собі та продуктивності у роботі / Фото ASphotofamily@freepik

Вибір одягу без урахування матеріалу

Дуже важливо доторкнутися до одягу, щоб дізнатися, яка тканина на дотик, наскільки вона важка і з чого зроблена. Це необхідно з кількох причин: по-перше, бувають матеріали занадто теплі, які змушуватимуть тебе пітніти, а по-друге, є тканини, які можуть спричиняти подразнення і свербіж, що змусить тебе почуватися некомфортно протягом усього дня. А отже – не даватиме сконцентруватися й добре виконувати свою роботу.

Ігнорування дрес-коду

Знання дрес-коду допомагає зрозуміти, що дозволено, а що заборонено в одязі для твого робочого місця чи офісу. І ти повинен враховувати це під час шопінгу, щоб уникнути неприємностей на роботі. Адже якщо твій одяг не відповідає потребам твоєї роботи, то доведеться витратити щонайменше більше грошей, щоб змінити його.