Одягнула піджак на голе тіло: DJ NANA розбурхала мережу еротичним кадром

27 серпня 2021 , 04:46
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм DJ NANA

DJ NANA продовжує тішити своїх підписників пікантними фотографіями. Цього разу на її сторінці в інстаграмі з'явилося фото, на якому красуня позує у піджаку, одягненому на голе тіло. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!

Слідкувати за DJ NANA в інстаграмі – суцільне задоволення. 35-річна Анастасія Кумейко регулярно викладає в мережі гарячі фото, які миттєво розбурхують її підписників. Не став винятком останній кадр. На ньому вона позує у костюмі. Особливої пікантності додає той факт, що піджак красуня одягнула на голе тіло. Це треба бачити!

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Підписникам DJ NANA шалено сподобалося фото красуні. Тож вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Яка неймовірна укладка";
  • "Неймовірно";
  • "Ефектно. Нема слів";
  • "Залізна сексі-леді";
  • "Хороша дівчинка";
  • "Шик і блиск";
  • "Вогненна. Яка ж ти крута";
  • "Просто бомба";
  • "Тема грудей розкрита не до кінця".


DJ NANA приміряла піджак на голе тіло / Фото з інстаграму DJ NANA

Насолоджуйся "Навіщо це показувати": голу Настю Каменських розкритикували за фото у ванній

Сперечатися не будемо з останнім коментарем. Але будемо відвертими, часткова оголеність залишає певну загадковість. Підпишися на DJ NANA. Тобі сподобаються світлини, які вона публікує в мережі.

Автор: Назарій Лазур