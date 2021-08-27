Одягнула піджак на голе тіло: DJ NANA розбурхала мережу еротичним кадром
Джерело:інстаграм DJ NANA
DJ NANA продовжує тішити своїх підписників пікантними фотографіями. Цього разу на її сторінці в інстаграмі з'явилося фото, на якому красуня позує у піджаку, одягненому на голе тіло. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!
Слідкувати за DJ NANA в інстаграмі – суцільне задоволення. 35-річна Анастасія Кумейко регулярно викладає в мережі гарячі фото, які миттєво розбурхують її підписників. Не став винятком останній кадр. На ньому вона позує у костюмі. Особливої пікантності додає той факт, що піджак красуня одягнула на голе тіло. Це треба бачити!
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Підписникам DJ NANA шалено сподобалося фото красуні. Тож вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка неймовірна укладка";
- "Неймовірно";
- "Ефектно. Нема слів";
- "Залізна сексі-леді";
- "Хороша дівчинка";
- "Шик і блиск";
- "Вогненна. Яка ж ти крута";
- "Просто бомба";
- "Тема грудей розкрита не до кінця".
DJ NANA приміряла піджак на голе тіло / Фото з інстаграму DJ NANA
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Сперечатися не будемо з останнім коментарем. Але будемо відвертими, часткова оголеність залишає певну загадковість. Підпишися на DJ NANA. Тобі сподобаються світлини, які вона публікує в мережі.