Підписникам Насті Каменських не сподобалася її відвертість. Багато користувачів мережі закликали залишати такі кадри для Потапа. Але були й ті, хто вихваляв співачку та її вигини.
Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена
"Як приємно у такому насиченому графіку знайти хвилину, щоб трішки розслабитися й приділити трішки часу собі", – написала вона під публікацією.
Користувачі мережі розділилися на два табори. Одним сподобалося фото співачки, інші ж закидали її віртуальними "гнилими помідорами". Читай усе сам:
- "Тепер я знаю, який ремонт хочу у ванній";
- "Зовсім необов'язково усім це бачити";
- "Красуня! Ти просто неймовірна";
- "Як водичка?";
- "А без піни? Покажись";
- "Настя, ти найкраща";
- "Роздягайся перед чоловіком. Навіщо це показувати?";
- "Настя, ти гола? А як же Потап?";
- "Настя, а можна до вас?".
Гола Настя Каменських обурила користувачів мережі / Фото з інстаграму Каменських
Насолоджуйся Розкішна фігура Даші Савіної позбавила її підписників спокою
Ми, звичайно ж, переконані, що Насті Каменських самій краще знати, що викладати на своєму інстаграмі. Але факт залишається фактом: не усім підписникам співачки до вподоби такі кадри. Та й таке...