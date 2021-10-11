Оголила груди у ванній: зірка UFC Брітні Палмер розбурхала мережу гарячим відео
Джерело:інстаграм Брітні Палмер
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Брітні Палмер. Octagon-girl знається на тому, що максимально подобається її підписникам. Тож вона з величезним задоволенням публікує гарячі фото та відео в мережі. Цього разу красуня вирішила не робити винятків. Тож ми можемо насолоджуватися свіженькою порцією спокуси.
На гарячому відео, яке Брітні Палмер виклала в інстаграмі, вона позує повністю голою у ванній. Свій пишний бюст octagon-girl прикриває руками, щоб залишити певну інтригу для своїх прихильників.
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І хоч тема грудей розкрита не повністю, це не завадило її фанатам бути максимально щедрими на лайки та коментарі. Вони буквально засипали Брітні Палмер компліментами та вихваляннями. Сам почитай:
- "Красива";
- "Абсолютно заворожуюча";
- "Надзвичайна";
- "Гаряча дамочка";
- "Моя солоденька краля";
- "Люблю тебе, Брітні";
- "Чому ти настільки неймовірна?";
- "Справжній секс-символ";
- "Ти бездоганна";
- "Найсексуальніша жінка на землі".
Брітні Палмер знялася голою у ванній / Фото з інстаграму Палмер
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Брітні Палмер однозначно заслуговує на твою увагу. Тож ми пропонуємо тобі підписатися на неймовірну octagon-girl. Гарантуємо, тобі сподобаються публікації, які з'являються на її сторінці в інстаграмі.