На гарячих фото, які Ніколь Шерзінгер виклала на своєму інстаграмі, вона позує у крихітному бікіні. А особливої уваги заслуговує її вражаюча фізична форма. Співачка ж не просто хизується вигинами, а робить це, стоячи на голові. Це треба бачити!

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"Баланс – це не те, що ти знайдеш. Це те, що ти створюєш", – написала вона під постом.

Світлини Ніколь Шерзінгер шалено сподобалися її підписникам. Тож вони не лише засипали її лайками, а й коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Просто бездоганна";

"Ти надзвичайна жінка";

"Ніколь, яка ж ти красива";

"Я люблю тебе дуже сильно";

"Моя королева";

"Від цих поз неможливо відірвати погляду";

"Виходь за мене, люба";

"Ця фігура заворожує".



Ніколь Шерзінгер знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Шерзінгер



Ніколь Шерзінгер знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Шерзінгер



Ніколь Шерзінгер знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Шерзінгер



Ніколь Шерзінгер знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Шерзінгер

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Ніколь Шерзінгер однозначно заслуговує на твою увагу. Тож ми закликаємо підписатися на співачку. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися свіжими кадрами зірки!