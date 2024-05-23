Під звук сирени та зі струменями води: на Вінниччині бійця ДСНС зворушливо провели на пенсію

Рятувальники – одні із перших, якщо не перші, хто нині прибуває до українців, щоб ліквідовувати наслідки російської агресії. Ми у боргу перед ними. А днями ми мали змогу побачити зворушливий момент.

Так, на Вінниччині на заслужений відпочинок провели бійця ДСНС. Усе було в кращих традиціях рятувальників. І це те, що краще один раз побачити, ніж сотню разів про це почути.

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Прослужив у підрозділі майже 30 років

Головне управління ДСНС у Вінницькій області виклало у мережу ролик. На ньому можна побачити незвичайні проводи – бійця провели на заслужений відпочинок. І зробили це під звуки сирени та з проблисковими маячками. Ясна річ, що не минулося без струменів води з пожежних стволів!

Не порушили традицій і цього разу, коли у Вінниці провели зі служби головного майстер-сержанта 3-ї пожежно-рятувальної частини Олександра Янкового. Рятувальник понад 27 років прослужив у підрозділі, прийшовши в службу одразу після армії,

– кажуть рятувальники.

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Вони зауважили, що командир відділення Олександр Янковий у свій останній робочий день, символічно, "витягнув" на подвір'я з підрозділу службове пожежне авто. Для цього він використовував пожежні рукави. Після цього його щедро полили холодною водою двоє колег. Таким чином вони урочисто провели на пенсію ветерана служби.

За відмінну службу Олександрові Янковому подякував особовий склад рятувальників вінницького гарнізону. Вони вдячні йому за відданість справі, сотні ліквідованих пожеж, а також врятовані ним життя.

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Користувачі мережі також висловили вдячність бійцю ДСНС за його віддану та сумлінну працю. Ось кілька коментарів: