Наш герой – Маркус Сміт з Великої Британії. Він пішки пройшов з Будапешта до Ужгорода. Детальніше про британця розповіли у Закарпатському обласному ТЦК та СП.

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Йшов понад 8 діб

Загалом шлях з угорської столиці до українського міста на кордоні у Сміта забрав 8 діб 6 годин, а також 36 хвилини і 14 секунд. Відомо, що Маркус сам з Манчестера. Він також зауважив, що українське протистояння російській агресії останніми роками транслюють на телебаченні по всьому світу.

Для довідки! Відстань між Будапештом і Ужгородом – близько 330 кілометрів.

Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні. На жаль, Путін не хоче миру, і я відчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні,

– зазначив Сміт.

Він також переконаний, що кремлівський лідер прагнутиме захопити ще більше територій. І що це, на його думку, може стати причиною третьої світової війни.

"Він продовжить ходити з країни до країни, кажучи: "Я хочу це і це! І це мої правила!" Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні", – підкреслив британець.

За словами Сміта, Велика Британія під час Другої світової війни змогла вистояти та зберегти свою свободу завдяки тому, що їй допомогли інші держави. Британець також має надію на те, що свою позицію переосмислять ті чоловіки, котрі все ще вагаються, чи брати до рук зброю та ставати на захист рідної держави.

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